Коронавирус
RT на русскомНа Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости.
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Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 21 августа
Администрация Краснодарского края11:43
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Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
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Слушания по делу Михаила Ефремова перенесли на 30 июля из-за адвокатов
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Американский штат Аризона начал вести расследование в отношении компании Apple для того, чтобы установить, является ли намеренное снижение скорости работы смартфонов iPhone старых моделей нарушением законодательства о недобросовестной конкуренции.
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Армия и оружие
На Украине назвали катастрофой автоматизацию российского «Панциря»
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