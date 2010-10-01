Коронавирус
RT на русскомНа Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости.
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Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 21 августа
Администрация Краснодарского края11:43
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Власти Белоруссии задержали российского политтехнолога Виталия Шклярова, сообщает телеканал ОНТ.
ИжевскИнфо.РУ 16:04
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ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
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Газета.Ru 16:36
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REGNUM 08:13
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Решение администрации США о выводе войск из Германии ослабит усилия по борьбе с "агрессией Кремля" в Европе, считает заместитель главы комитета сената США по иностранным делам Роберт Менендез.
Газета.Ru 16:03
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Медведев: Расстроен, что Смольников не принял предложение «Зенита»
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о решении Игоря Смольникова подписать контракт с «Краснодаром», а не продлить соглашение с «Зенитом».
Нева Спорт 13:45
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Утро.ru 14:49
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В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи объявил о возможности введения "радикальных" ограничительных мер общественной жизни в центральных и восточных регионах страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
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Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусной инфекцией, сообщает 29 июля издание «Тернополяне» со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимира Богайчука.
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Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
ProstoProSport 15:23
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Metaratings: Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»
Соглашение будет рассчитано на три года. Ранее сообщалось, что Кокорин контактировал с руководством «Спартак».
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