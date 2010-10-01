Коронавирус

RT на русскомRT на русскомНа Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости.
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На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа

Юга.ру12:31

В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности из-за пандемии до 21 августа

ТАСС12:25

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 21 августа

КП - Кубань12:37

Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 21 августа

Россия.Кубань11:48

На Кубани режим повышенной готовности продлили до 21 августа

Кубань 2411:47

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 21 августа

Администрация Краснодарского края11:43

На Кубани режим повышенной готовности продлен до 21 августа

Югополис12:21
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия вчера в 02:23
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Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости 10:47
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Политика

Задержанные под Минском россияне направлялись в Турцию

Задержанные в Белоруссии россияне направлялись в Турцию в связи с контрактом на охрану нефтяного объекта в Ливии, сообщает Telegram-канал Reverse Side of the Medal.
Сегодня.ру 17:00
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Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Российский танк Т-72БЗ, переплывший реку глубиной в пять метров, шокировал журналистов аргентинской газеты Clarin.
Газета.Ru 16:37
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Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

Газета.Ru вчера в 06:36
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Гаджеты

В Сети появилось изображение детали Huawei Mate 40

Сетевые инсайдеры получили новые характеристики смартфона Huawei Mate 40, а также интересный снимок одной из его деталей.
Vevby.ru 16:29
Политика

США ввели санкции против сына и двоюродного брата Башара Асада

В заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента, поясняется, что среди физических лиц, которых затронули эти ограничения, есть сын президента Сирии Башара Асада Хафез Асад и двоюродный брат президента Сирии Зухаир Тауфик Асад.
РБК 15:22
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Армия и оружие

Анкара сорвала российско-турецкое патрулирование трассы М4 в Сирии

Совместное патрулирование трассы M4 в Сирии на территории провинции Идлиб российскими и турецкими военнослужащими было сорвано.
Вечерний курьер 13:16
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Политика

В КГБ Белоруссии раскрыли детали биографии задержанных бойцов ЧВК

Представитель группы «А» КГБ Белоруссии раскрыл детали биографии задержанных под Минском российских боевиков из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 15:32
38
Политика

Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания

«В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как основанию не привлечения их к административной либо уголовной ответственности», — добавил мужчина, представленный в сюжете как «сотрудник группы А» («Альфа» — антитеррористическое подразделение КГБ Белоруссии).
РБК 19:33
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Политика

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле призвал дать «политический ответ» на угрозы США ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода «Северный поток 2». Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Lenta.ru 22:15
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Авто

Представлен внедорожный минивэн Torsus Terrastorm

На рынке представят два варианта минивэна: TT1 Coach и TT2 Nomad.
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
CT news 27 июля в 03:32
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Происшествия

Житель Забайкалья выстрелил в мальчика, забравшегося на его машину

Причиной стало то, что ребенок забрался на запасное колесо внедорожника подозреваемого.
Российская газета 21:21
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Армия и оружие

В Сирии нашли лабораторию боевиков с хранилищем человеческих органов

Дамаск, 29 июля 2020, 21:43 — REGNUM Сирийские военные при помощи местных жителей обнаружили в одном из посёлков провинции Идлиб медицинскую лабораторию по изъятию человеческие органов, сообщает 29 июля сирийское государственное информагентство SANA.
REGNUM 14:43
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Игры

Соколиный Глаз, коллаборация с Fortnite и другие подробности Marvel’s Avengers

Приключения героя станут очередной ступенью в развитии всего сюжета Marvel’s Avengers, и на каждое из новых заданий можно будет отправиться любым из доступных героев.
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Здоровье

В Подмосковье за полгода смертность от онкологии уменьшилась на 10%

За шесть месяцев этого года смертность от злокачественных новообразований в Подмосковье уменьшилась на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Вести Подмосковья 07:14
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Здоровье

22 новых носителя коронавируса выявили за сутки в Горном Алтае

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за последние сутки выявлено 22 новых случая.
REGNUM 23:00
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Экономика

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 06:53
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Армия и оружие

Турция выпускала компоненты F-35 после исключения из программы США

Газета.Ru 14:30
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
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Общество

Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз

Житель Тернопольской области Украины, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз.
РБК 21:31
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Армия и оружие

Ракета «Буревестник» сделает РФ лидером в освоении космоса

«Буревестник» представляет собой межконтинентальную ракету, тестирование которой впервые обсуждалось в марте 2018-го.
Актуальные Новости 09:25
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Игры

Российские пользователи PS Plus намерены объявить бойкот сервису

Российские пользователи PS Plus для PlayStation намерены объявить бойкот игровому сервису.
UfacityNews.ru вчера в 15:37
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Происшествия

Пензенскую каратистку осудили за избиение любовницы мужа

Суд в Сердобском районе Пензенской области приговорил к обязательным работам местную жительницу, имеющую черный пояс по каратэ, которую признали виновной в избиении любовницы своего мужа, сообщила в среду прокуратура региона.
РИА Новости 16:49
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Финансы

Курс евро превысил 85 рублей впервые с апреля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 28 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 85 руб. По данным на 16.16 мск, евро стоил 85,08 руб. (+ 1, 01 %), доллар ‒ 72,545 руб. (+ 0, 90 %).
Ведомости вчера в 09:51
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
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Экономика

Россияне погасили микрозаймы детскими пособиями

Россияне погасили микрозаймы единовременными выплатами пособий для детей, следует из данных платежного сервиса CloudPayments, пишет РБК.
Lenta.ru 23:10
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Общество

В Минздраве рассказали о подготовке изменений в медосмотре водителей

В июне 2020 года Минздрав подготовил проект изменений в правилах медосвидетельствования для водителей.
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В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015.
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