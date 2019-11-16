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РИА НовостиРИА НовостиНа Кубани проходит прощание с убитой аспиранткой СПбГУ Ещенко

Родственники и земляки жестоко убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко простились с ней в её родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Отпевание проходит в Свято-Троицком храме станицы Старовеличковской.
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с чего всё началось

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани

Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, похоронят в ее родной станице в субботу, отпевание назначено на 11:00 мск, сообщил РИА Новости председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.
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