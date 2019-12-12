Происшествия

REGNUMREGNUMНа Кубани разбился боевой вертолет Ми-28

Ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае. Об этом 12 декабря сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.
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На Кубани разбился вертолет Ми-28Н

ТАСС16:58

Минобороны подтвердило крушение боевого вертолета Ми-28 на Кубани

РИА Новости17:34

Экипаж разбившегося в Краснодарском крае военного вертолета погиб

Кубанские новости16:16

Вертолет одной из силовых структур пропал в Краснодарском крае

Интерфакс15:44

Стали известны возможные причины крушения военного вертолета Ми-28 на Кубани

КП - Кубань17:17

На место крушения вертолета на Кубани прибудет комиссия Воздушно-космических сил

Кубань 2416:57

Стали известны подробности крушения Ми-28 под Краснодаром

РЕН ТВ15:44
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Политика

Соловьев довел украинского эксперта до истерики вопросом про газ

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» ведущий довел до истерики украинского политолога Вячеслава Ковтуна вопросом о том, почему Украина, считая, что воюет с Россией, покупает у нее газ, пишут СМИ.
Взгляд.ру 11:13
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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
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Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 17:00
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«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

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Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".
ТАСС 16:25
Происшествия

Село на севере Сахалина оказалось в снежной блокаде

Село Рыбновск Охинского района Сахалинской области оказалось в снежной блокаде из-за сильных метелей.
Российская газета 21:35
Происшествия

Дедушка убитой студентки РУДН сообщил об обстоятельствах ее смерти

РБК 01:30
Происшествия

Фотограф-любитель признался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Задержанный был фотографом-любителем, на допросе он признался, что жертв заранее не выбирал, а просто убил случайных девушек.
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Авто

Пожилой Nissan Skyline превратили в «бесконечную» новогоднюю елку

Внутренности фонарей выложены, судя по всему, мельчайшими пластинками с зеркальным эффектом, которые благодаря множественным отражениям создают ощущение нереальной глубины.
АвтоВести вчера в 09:16
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В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

RT на русском 21:48
Кино

Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»

Газета.Ru 18:32
Происшествия

Жена пропавшего с детьми уфимца нашла записку от него, сообщили СМИ

Супруга пропавшего вместе с двумя сыновьями жителя Уфы Артема Мазова Эльмира нашла написанную им прощальную записку, сообщает портал UFA1 со ссылкой на источник.
РИА Новости 11:16
Экономика

Акции Saudi Aramco после IPO подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco на момент открытия торгов 11 декабря подорожали на 10%: с 8,5 до 9,39 доллара.
BFM.ru 08:51
Происшествия

В Японии обнаружили пропавший полтора месяца назад российский катер

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MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X

В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
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Стало известно, от кого Дания получила жалобу по «Северному потоку-2»

Жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА) о разрешении строительства газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании поступила от польских экологов, сообщает ТАСС.
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Политика

Совфед поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан

Совет Федерации поддержал законопроект об уголовном наказании чиновников за оскорбление россиян, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР и автор документа Александр Старовойтов, передает газета «Известия».
РБК 21:04
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Общество

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Ведомости 12:07
Политика

В Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа

Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа.
Взгляд.ру вчера в 09:20
Общество

Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выписывать водителям штрафы за превышение средней скорости на определенном участке дороги, сообщает ТАСС.
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Авто

ГАЗ запатентовала три новых названия со словом «ГАЗель»

Эксперты не исключают, что имя GAZelle City может получить «ГАЗель» пониженной грузоподъемности или даже для воскрешенной «Волги», а GAZelle Bonus и GAZelle Super используют для коммерческих автомобилей повышенной комфортности или для новых топовых версий существующих моделей.
SpeedMe вчера в 08:49
Политика

США одобрили выделение $1 млрд на энергобезопасность Европы

Комитет по иностранным делам сената Конгресса США утвердил проект, с помощью которого будет выделен $1 млрд на энергобезопасность Европы.
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Политика

Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже

Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.
Общественная служба новостей 03:48
Здоровье

Тяжелая эпидемия гриппа ожидается этой зимой

Зимой 2019-2020 годов сезонная эпидемия гриппа может оказаться самой тяжелой за последние 15 лет.
Цензуры.Нет 09 декабря в 01:57
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Врачи назвали лучший напиток для снижения сахара в крови

Ранее врач рассказала о том, с помощью доступных всем методов можно избежать сердечных заболеваний и предотвратить возникновение гипертонии.
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Газета Кемерова вчера в 01:53
Общество

В Рязани оштрафовали делегацию из США за нарушение визового режима

После беседы со студентами члены делегации были оштрафованы по ч. 2 ст. 18.8 КоАП («Нарушение правил въезда либо режима пребывания в России, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда»).
РБК 18:26
Общество

«Человеком года» по версии Time стала Грета Тунберг

Инфорос 12:02
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Турция грозит закрыть для США базу Инджирлик в ответ на санкции

Турция готова предпринять ответные меры против США, если те решат вводить против страны санкции из-за покупки российских ПВО С-400.
Журналистская правда 08:28
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