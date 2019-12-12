Ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае. Об этом 12 декабря сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.

Политика Соловьев довел украинского эксперта до истерики вопросом про газ В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» ведущий довел до истерики украинского политолога Вячеслава Ковтуна вопросом о том, почему Украина, считая, что воюет с Россией, покупает у нее газ, пишут СМИ.

Общество Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Политика Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".

Политика Совфед поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан Совет Федерации поддержал законопроект об уголовном наказании чиновников за оскорбление россиян, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР и автор документа Александр Старовойтов, передает газета «Известия».

Общество Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выписывать водителям штрафы за превышение средней скорости на определенном участке дороги, сообщает ТАСС.

Авто ГАЗ запатентовала три новых названия со словом «ГАЗель» Эксперты не исключают, что имя GAZelle City может получить «ГАЗель» пониженной грузоподъемности или даже для воскрешенной «Волги», а GAZelle Bonus и GAZelle Super используют для коммерческих автомобилей повышенной комфортности или для новых топовых версий существующих моделей.

Политика Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.

Здоровье Тяжелая эпидемия гриппа ожидается этой зимой Зимой 2019-2020 годов сезонная эпидемия гриппа может оказаться самой тяжелой за последние 15 лет.