Происшествия
REGNUMНа Кубани разбился боевой вертолет Ми-28
Ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае. Об этом 12 декабря сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.
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Стали известны возможные причины крушения военного вертолета Ми-28 на Кубани
КП - Кубаньвчера в 17:17
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Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Происшествия
В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Общество
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Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
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Госдума поддержала запрет штрафов за превышение средней скорости
Госдума в первом чтении приняла законопроект депутатов ЛДПР о запрете штрафовать водителей за превышение средних скоростей, которая рассчитывается несколькими камерами на основании времени и координат автомобиля.
Армия и оружие
«Техмаш» планирует поставить первую партию систем ТОС-2 ко Дню Победы
Первую партию новейших тяжёлых огнемётных систем ТОС-2 планируется передать в опытно-войсковую эксплуатацию к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban
Компания Chevrolet представила новые внедорожники Tahoe и Suburban.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Авто
Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин
Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
Политика
СМИ узнали о вызове посла ФРГ в МИД РФ в ответ на высылку дипломатов
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Политика
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.
Гаджеты
Представлен новый умный гаджет от Xiaomi за 7 долларов
У Xiaomi большое количество разнообразных светильников, среди которых есть «умные» и обычные, но теперь линейку смарт-устройств пополнил еще один недорогой светильник.
Общество
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В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".
Политика
Сенат США отложил вопрос о санкциях против России на неделю
Комитет по иностранным делам Сената США на неделю перенес рассмотрение пакета дополнительных санкций против России.
Общество
Фонд борьбы с коррупцией получил новый платеж из-за рубежа
В начале октября Минюст сообщил, что фонд включили в список «иностранных агентов» из-за иностранного финансирования.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
Культура
На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»
Кино
Объявлена дата выхода новой «Матрицы»
Культура
Зеленский обошёл Заворотнюк по популярности в Google
Президент Украины Владимир Зеленский и российская актриса Анастасия Заворотнюк стали самыми популярными людьми на Украине по версии компании Google в 2019 году.
Политика
Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о желании увеличить товарооборот между странами в несколько раз.
Происшествия
Соколов захотел выплатить компенсацию семье убитой им аспирантки
Общество
Главный врач германской клиники назвал причину смерти Лужкова
У скончавшегося бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова случился инфаркт.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Общество
Прощание с Лужковым началось в Москве
Общество
В Новокузнецке и Прокопьевске объявлен режим «черного неба»
В Новокузнецке и Прокопьевске введен режим "черного неба" из-за неблагоприятных метеоусловий (НМУ), сообщает "Интерфакс".
Общество
Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в РФ
Бывший полпред президента России в УрФО, председатель движения "В защиту человека труда" Игорь Холманских предложил ввести в России безусловный базовый доход.
Политика
Словакия приготовилась к кризису поставок газа через Украину
Прекращение поставок газа в Словакию через территорию Украины является вполне возможным, Братислава готовится к такому сценарию, заявил заявил министр экономики страны Петер Жига.
Общество
Метели продолжатся на Сахалине, на Курилах ожидается ураган
В пятницу сильный снег и ветер до 20-22 м/с ожидается в Северо-Курильском, Смирныховском, Анивском, Корсаковском районах и в Южно-Сахалинске.
Политика
Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже
Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.