Происшествия

REGNUMREGNUMНа Кубани разбился боевой вертолет Ми-28

Ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае. Об этом 12 декабря сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.
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В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани

РИА Новостивчера в 17:34

Полеты на Ми-28Н приостановлены после крушения вертолета в Краснодарском крае

Кубанские новости01:08

Названы две основные версии крушения военного вертолета на Кубани

Кубань 2400:30

Найдены «черные ящики» потерпевшего крушение на Кубани Ми-28Н

ТАСС00:45

Вертолет одной из силовых структур пропал в Краснодарском крае

Интерфаксвчера в 15:44

Стали известны возможные причины крушения военного вертолета Ми-28 на Кубани

КП - Кубаньвчера в 17:17

Стали известны подробности крушения Ми-28 под Краснодаром

РЕН ТВвчера в 15:44
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Политика

Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам

ТАСС вчера в 16:25
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru вчера в 04:03
Происшествия

В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками

Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:07
Общество

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Ведомости вчера в 12:07
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей 10 декабря в 14:22
Общество

Госдума поддержала запрет штрафов за превышение средней скорости

Госдума в первом чтении приняла законопроект депутатов ЛДПР о запрете штрафовать водителей за превышение средних скоростей, которая рассчитывается несколькими камерами на основании времени и координат автомобиля.
Коммерсантъ вчера в 10:22
Армия и оружие

«Техмаш» планирует поставить первую партию систем ТОС-2 ко Дню Победы

Первую партию новейших тяжёлых огнемётных систем ТОС-2 планируется передать в опытно-войсковую эксплуатацию к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 00:26
Авто

Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban

Компания Chevrolet представила новые внедорожники Tahoe и Suburban.
Somanyhorses вчера в 03:27
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Авто

Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин

Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
Вечерний курьер вчера в 01:49
Политика

СМИ узнали о вызове посла ФРГ в МИД РФ в ответ на высылку дипломатов

Посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гейр был вызван в МИД России для оглашения ответных мер на высылку российских дипломатов.
Известия 01:06
Политика

Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.
РИА Новости вчера в 20:30
Гаджеты

Представлен новый умный гаджет от Xiaomi за 7 долларов

У Xiaomi большое количество разнообразных светильников, среди которых есть «умные» и обычные, но теперь линейку смарт-устройств пополнил еще один недорогой светильник.
Astera вчера в 12:08
Общество

Участник Майдана сообщил о стрельбе отца Парасюка в бойцов «Беркута»

В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".
РЕН ТВ вчера в 13:02
Политика

Сенат США отложил вопрос о санкциях против России на неделю

Комитет по иностранным делам Сената США на неделю перенес рассмотрение пакета дополнительных санкций против России.
Вести.Ru вчера в 22:19
Общество

Фонд борьбы с коррупцией получил новый платеж из-за рубежа

В начале октября Минюст сообщил, что фонд включили в список «иностранных агентов» из-за иностранного финансирования.
Эхо Москвы вчера в 09:31
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
РБК 00:34
Культура

На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»

Piter.tv вчера в 01:32
Кино

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru вчера в 17:15
Культура

Зеленский обошёл Заворотнюк по популярности в Google

Президент Украины Владимир Зеленский и российская актриса Анастасия Заворотнюк стали самыми популярными людьми на Украине по версии компании Google в 2019 году.
News.ru вчера в 08:44
Политика

Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о желании увеличить товарооборот между странами в несколько раз.
Lenta.ru вчера в 23:45
Происшествия

Соколов захотел выплатить компенсацию семье убитой им аспирантки

Газета.Ru вчера в 11:50
Общество

Главный врач германской клиники назвал причину смерти Лужкова

У скончавшегося бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова случился инфаркт.
Парламентская газета вчера в 12:19
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК 10 декабря в 14:21
Общество

Прощание с Лужковым началось в Москве

Газета.Ru вчера в 23:52
Общество

В Новокузнецке и Прокопьевске объявлен режим «черного неба»

В Новокузнецке и Прокопьевске введен режим "черного неба" из-за неблагоприятных метеоусловий (НМУ), сообщает "Интерфакс".
Общественное телевидение России 01:06
Общество

Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в РФ

Бывший полпред президента России в УрФО, председатель движения "В защиту человека труда" Игорь Холманских предложил ввести в России безусловный базовый доход.
Piter.tv вчера в 11:05
Политика

Словакия приготовилась к кризису поставок газа через Украину

Прекращение поставок газа в Словакию через территорию Украины является вполне возможным, Братислава готовится к такому сценарию, заявил заявил министр экономики страны Петер Жига.
Московский Комсомолец вчера в 13:28
Общество

Метели продолжатся на Сахалине, на Курилах ожидается ураган

В пятницу сильный снег и ветер до 20-22 м/с ожидается в Северо-Курильском, Смирныховском, Анивском, Корсаковском районах и в Южно-Сахалинске.
Интерфакс - Россия 00:46
Политика

Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже

Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.
Общественная служба новостей вчера в 03:48
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