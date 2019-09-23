Чиновники в ответ сокращают посевы свеклы Перепроизводство сахара в России вынуждает региональных чиновников включать ручное управление. Так, Минсельхоз Краснодарского края рекомендовал в 2020 году сократить посевы под сахарной свеклой на 15–20%, заместив их соей или рапсом.

с чего всё началось

Министерство сельского хозяйства Краснодарского края рекомендовало аграриям сократить количество посевов сахарной свеклы на 15-20%, сообщает "Кубань 24". Аграриям предложили заменить их ориентированными на экспорт соей и рапсом.

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