Общество

REGNUMREGNUMНа Кубани с 1 июня начнут работать санатории

Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
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