Происшествия Производитель ИВЛ назвал возможные причины возгорания Возможной причиной возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких в Москве и Санкт-Петербурге могли стать нарушения техники безопасности. 16

Здоровье В США объяснен процесс формирования иммунитета к коронавирусу Как сообщает ToDay News Ufa, профессор американской Школы системной биологии GMU Анча Баранова объяснила, что иммунитет на коронавирусную инфекцию вырабатывается в основном у людей старшего возраста, переболевших в тяжелой форме. 524

Политика Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали. 955

Шоу-бизнес «Потолстела, лицо другое»: Натали раскритиковали за лишний вес Натали, прочитав комментарии к снимкам, заявила, что в последнее время пластических операций не делала, да и лишний вес вроде не набрала, но отметила, что как и многие знаменитости делает уколы красоты, чтобы всегда быть в хорошей форме. 4

Общество Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет. 3K

Общество Тюменцы оформляют президентские выплаты на детей В скором времени Боровкова вновь займется оформлением заявления, но уже на единовременную выплату 10 тысяч рублей на старшего сына Максима (ему полных 10 лет) – о новой мере поддержки абсолютно всех семей, имеющих детей от трех до 15 лет включительно, глава страны высказался накануне. 5

Спорт «Аэрофлот» может не продлить спонсорский контракт с ЦСКА Авиакомпания «Аэрофлот» может не продлить спонсорский контракт с ЦСКА на 2021 год. Финальное решение об этом ещё не принято. 1

Общество Режим повышенной готовности сохраняется в Нижегородской области «Постепенное снятие ограничений в регионе возможно в течение второй декады мая», — сообщил Никитин, отметив, что как только такое решение будет принято, соответствующие изменения внесут в Указ Губернатора «О введении режима повышенной готовности». 123

Экономика Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти» Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell. 2

Экономика Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. 209

Общество В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство. 1,3K

Здоровье Завотделением подмосковной больницы рассказала, что уволилась из‑за нехватки средств защиты Заведующая отделением анестезиологии-реанимации подмосковной Шаховской центральной районной больницы Валентина Нечипуренко записала видеообращение, в котором рассказала, что решила уйти на пенсию из-за нехватки средств защиты в учреждении. 1