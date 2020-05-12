Общество
REGNUMНа Кубани с 1 июня начнут работать санатории
Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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Курортный сбор в Краснодарском крае не будет взиматься до 1 января 2021 года
Администрация Краснодарского края06:20
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Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 14:47, Ашберн
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Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей с детьми
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Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
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Режим повышенной готовности сохраняется в Нижегородской области
«Постепенное снятие ограничений в регионе возможно в течение второй декады мая», — сообщил Никитин, отметив, что как только такое решение будет принято, соответствующие изменения внесут в Указ Губернатора «О введении режима повышенной готовности».
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Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell.
РБК 05:43
Общество
Почти 2 млн петербуржцев получат выплаты для покупки масок и перчаток
В Санкт-Петербурге более 1,8 миллионов жителей получат единовременные выплаты на покупку необходимых средств защиты в условиях пандемии коронавируса.
АБН 14:33
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Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
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В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
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Завотделением подмосковной больницы рассказала, что уволилась из‑за нехватки средств защиты
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Медиазона 11:28
Общество
В Краснодарском крае с 23 мая снимут карантин внутри муниципальных образований
Власти Краснодарского края с 23 мая снимут режим карантина, действующий из-за коронавируса, внутри муниципальных образований региона, сохранив ограничения на передвижение между муниципальными образованиями.
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В России сохранятся ограничения для граждан старше 65 лет
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Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
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Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
Общество
В Подмосковье продлили ограничения для предприятий до 18 мая
Власти Подмосковья решили ограничить работу предприятий еще на неделю.
Городовой 01:57