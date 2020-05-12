Общество

REGNUMREGNUMНа Кубани с 1 июня начнут работать санатории

Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Читать в источнике
Комментировать56

Подробнее о событии

Сочи в условиях пандемии сможет принять около 40 тыс. туристов

ТАСС07:42

Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня

Вести.Ru06:50

Курортный сбор в Краснодарском крае не будет взиматься до 1 января 2021 года

Администрация Краснодарского края06:20

Вениамин Кондратьев: Курортный сбор до 1 января 2021 года взиматься не будет

КП - Кубань06:10

В Сочи 65 санаториев и пансионатов имеют медицинскую лицензию

Кубанские новости08:06

На Кубани до 1 января 2021 года не будет взиматься курортный сбор

Кубань 2405:34

В Краснодарском крае не планируют приостанавливать курортный сбор

Вести Сочивчера в 06:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 08:39, Ашберн

Когда начнут работать санатории и курорты на Кубани?

Муниципальный вестник Армавира05:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 08:39, Ашберн
Происшествия

Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах

Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.
RT на русском 05:28
587
Общество

В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
1,2K
Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
2,7K
Единоборства

Фергюсон отстранен от боев на два месяца

Как сообщает портал MMA Junkie, американский боец Тони Фергюсон не сможет принимать участие в турнирах UFC в ближайшие два месяца.
Piter.tv 07:53
Политика

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
Интерфакс 08:26
192
Политика

Путин примет участие в смотре марша Президентского полка

Коммерсантъ 09 мая в 04:58
27
Общество

Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
105
Общество

В Красноярском крае вводят масочный режим

Александр Викторович прокомментировал продление режима самоизоляции, возможность снятия ограничений на работу парикмахерских и других организаций сферы услуг, а также рассказал, что в Красноярском крае вводится масочный режим.
Городские новости. Красноярск 04:49
41
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
29
Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
1,3K
Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
788
Происшествия

В Челябинске полицейский арестован за избиение задержанного

REGNUM 08:23
68
Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
5,6K
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
650
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе

Российская газета 04:33
Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительного отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
15
Политика

Главной угрозой в польской стратегии безопасности названа Россия

Варшава, 12 мая 2020, 12:49 — REGNUM 12 мая президент и главнокомандующий вооружённых сил Польши Анджей Дуда подписал Стратегию национальной безопасности, которая была одобрена правительством 30 апреля 2020 года.
REGNUM 05:49
46
Общество

В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции

Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:12
194
Общество

Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Газета.Ru 02:21
395
Авто

Новый купе-кроссовер Volkswagen Tayron X впервые показали на фото

Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Тестовая сборка новинки уже стартовала на совместном заводе FAW-Volkswagen, а накануне портал Autohome опубликовал первые живые фотографии серийной версии Tayron X. Купеобразный кроссовер построен на базе "обычного" Tayron.
Новые автомобили вчера в 04:11
1
Политика

Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
633
Общество

Путин подписал указ о мерах по поддержке семей с детьми

Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по поддержке семей с детьми.
РЕН ТВ вчера в 10:57
26
Экономика

Сечин обозначил меры господдержки «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
58
Хоккей

Капризов не сможет дебютировать за «Миннесоту» в этом сезоне НХЛ

По информации издания, которое ссылается на источник в лиге, НХЛ сообщила «Уайлд», что Капризов имеет нулевой шанс на то, что ему будет разрешено дебютировать в НХЛ этим летом, если прерванный из-за коронавируса сезон-2019/20 возобновится.
Нева Спорт 01:47
Общество

ВОЗ рассказала, сколько коронавирус живет на поверхностях

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 07:03
11
Политика

Россия принимает поддержку и помощь США в борьбе с коронавирусом

Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 08:05
1
Армия и оружие

Норвежцы боятся «российских бомбардировок» из-за американского радара

REGNUM 07:07
335
Политика

В Крыму Климкину напомнили о чужой для полуострова Украине

Парламентарий подчеркнул, что Крым вернулся в состав России в результате осознанного выбора крымчан, а само его возвращение назвал неизбежным.
Российская газета 07:51
43
Общество

В Депздраве Москвы объяснили необходимость масок и перчаток

В Департаменте здравоохранения столицы заявили, что одновременное использование медицинских масок и перчаток сокращает риски заражения коронавирусом, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:12
67
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
1,4K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное