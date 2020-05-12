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Здоровье Центр Алмазова начинает принимать пациентов с коронавирусной инфекцией Напомним, ранее в Центре Алмазова специалисты уже прошли обучение работе в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

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Общество В России запустили сервис для оформления выплат на детей На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи. 994

Биатлон Драчев заявил об ошибках в документах об утверждении тренеров Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что в ряде документов об утверждении тренеров национальной команды были допущены ошибки, передает РИА "Новости".

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Игры Sony представила бренд для внутренних студий PlayStation Studios Наряду с логотипом Sony представила новое вступительное видео, которое появится при запуске игр.

Общество Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс». 374

Политика Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу «евромайдана» Печерский районный суд Киева во вторник, 12 мая, принял решение заочно арестовать бывшего украинского президента Виктора Януковича по делу "евромайдана". 1

Общество Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом. 678

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Политика Лавров прокомментировал умалчивание Западом роли СССР в Победе Россия не подозревает США в сознательном затушёвывании истории, роль СССР в победе над фашизмом умалчивается в результате пропаганды, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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