Общество
ИнтерфаксСанатории Кубани возобновят работу с 1 июня
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Курортный сбор в Краснодарском крае не будет взиматься до 1 января 2021 года
Администрация Краснодарского края06:20
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Автоматически обработано 7178 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Общество
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
Интерфакс 09:18
Общество
ФАС уличила Альфа-банк в недобросовестной конкуренции
ФАС обнаружила признаки сокрытия сведений, необходимых для держателей карт, при проведенной проверке.
Политика Сегодня 10:34
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
Общество
В Саратовской области чиновницу отстранили за неподобающий комментарий в соцсети
ТАСС 11:11
Происшествия
Беглов назвал предварительную причину пожара в больнице в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что пожар в отделении реанимации больницы Святого Георгия, по предварительным данным, произошел из-за короткого замыкания электрооборудования.
РЕН ТВ 10:52
Авто
В России ужесточат требования ввоза праворульных машин
Правила ввоза в Россию автомобилей с правым рулем будут ужесточены с 1 июля 2020 года согласно новому техническому регламенту Таможенного союза в части получения свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств.
Южный автомобиль 10 мая в 08:12
Здоровье
Центр Алмазова начинает принимать пациентов с коронавирусной инфекцией
Напомним, ранее в Центре Алмазова специалисты уже прошли обучение работе в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.
Петербургский дневник 10:57
Экономика
АЛРОСА почти остановила продажу алмазов
Показатель в апреле упал в десять раз Продажи алмазов и бриллиантов АЛРОСА в апреле составили $15,6 млн, что в десять раз ниже уровня марта.
Коммерсантъ 11:06
Происшествия
Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске
РИА Новости 10:29
Общество
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
Общество
Владимир Путин заявил о новых выплатах для семей с детьми
Владимир Путин предложил установить ежемесячную выплату по 5 тысяч рублей для семей, где есть дети до трех лет.
Пенза-взгляд вчера в 09:43
Биатлон
Драчев заявил об ошибках в документах об утверждении тренеров
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что в ряде документов об утверждении тренеров национальной команды были допущены ошибки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:20
Общество
Васильев озвучил статистику заболевания пневмонией в Дагестане
Глава Республики Дагестан Владимир Васильев во вторник, 12 мая, в ходе прямого эфира на телеканале РГВК «Дагестан» сообщил о реальных цифрах заболевания в республике коронавирусом и пневмонией.
Зори Табасарана 09:32
Игры
Sony представила бренд для внутренних студий PlayStation Studios
Наряду с логотипом Sony представила новое вступительное видео, которое появится при запуске игр.
News.ru 09:39
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Общество
Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина
Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс».
ИрСити 01:57
Политика
Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу «евромайдана»
Печерский районный суд Киева во вторник, 12 мая, принял решение заочно арестовать бывшего украинского президента Виктора Януковича по делу "евромайдана".
Газета.Ru 11:03
Экономика
НБУ угрожает принять меры против «дочки» Сбербанка на Украине
Национальный банк Украины (НБУ) заявил о намерении рассмотреть вопрос «о применении мер воздействия» против «дочки» Сбербанка в стране.
RT на русском 11:06
Общество
Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
Общество
Одобрены поправки о ваучерах вместо возврата денег туристам
Российские туроператоры и транспортные компании смогут выдавать туристам и пассажирам ваучеры вместо возврата денег, если поездка отменилась из-за коронавируса.
Российская газета 07:55
Общество
Как граждане России могут получить 10 тысяч на ребенка от 3 до 16 лет
Претендовать на выплату размером 10 тысяч рублей могут родители детей от 3 до 16 лет.
Каменские известия 00:43
Политика
Лавров прокомментировал умалчивание Западом роли СССР в Победе
Россия не подозревает США в сознательном затушёвывании истории, роль СССР в победе над фашизмом умалчивается в результате пропаганды, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:01
Армия и оружие
Пуск противотанковой ракеты «Корнет» показали в замедленной съемке
Российские военные сняли пуск ракет противотанкового комплекса "Корнет". Замедленное видео опубликовал Telegram-канал "Оборонка".
Ruposters.ru 10:29
Игры
Capcom выпустит несколько крупных игр до марта 2021 года
До 31 марта 2021 года Capcom выпустит несколько крупных новых игр. Об этом представители компании сообщили в отчете перед инвесторами.
CyberSport.ru 01:49
Общество
Для российских семей с детьми подготовлены новые меры поддержки
Тульские новости вчера в 09:52
Общество
Попова допустила ужесточение ограничений в ряде регионов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все меры, которые предусматривают возможное снятие ограничений из-за распространения COVID-19, должны быть эпидемиологически обоснованы.
Моя Москва.онлайн 10:53
Кино
Критики назвали второсортным фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Кинокритики нелестно отозвались о новом фильме «Лицо со шрамом», главную роль в котором исполнил британский актер Том Харди.
iReactor 10:49
Политика
Песков напомнил о позиции Путина по голосованию по Конституции
В апреле Путин заявил, что, несмотря на подписание закона о поправках, он ожидает результатов общероссийского голосования по Конституции.
Известия 06:55
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59