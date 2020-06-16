Коронавирус
РИА НовостиНа Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
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Вениамин Кондратьев: С 21 июня ослабим контроль для отдыхающих, препятствий для передвижения по краю не будет
Администрация Краснодарского краявчера в 15:03
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Газета.Ru вчера в 03:07
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BFM.ru 02:19
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Лампы освещения позволяют легко прослушивать разговоры в комнате
Новое исследование израильских специалистов по безопасности показало, что подслушать разговор в комнате можно по колебаниям лампочки освещения, используя при этом общедоступные инструменты.
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Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
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Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
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Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Зоя Бербер рассказала о съемках откровенной сцены в «Анне Николаевне»
Народные новости вчера в 13:59
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Как стало известно изданию, речь идет о скандального лжехирурга Алене Верди.
Коммерсантъ Краснодар 15 июня в 04:41
Политика
Вакцина от COVID-19 должна быть на всех континентах, заявил Медведев
Государства должны взаимодействовать в ходе прививочной кампании от COVID-19, из соображений национальной безопасности вакцины от коронавирусной инфекции должны быть использованы практически одномоментно на всех континентах, считает зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 01:16
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Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
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Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
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В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
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С 19 июня изменится расчет больничных и пособий
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Lenta.ru 01:27
Футбол
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С 1 июля детские пособия будут начисляться только на карты «Мир»
В России завершается последний этап по переводу всех бюджетных начислений на карты отечественной платежной системы — с 1 июля выплаты детских пособий на карты «Мир» станут обязательными, сообщили в пресс-службе территориального управления ФСС.
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Мошенники придумали новую схему обмана при продаже автомобилей
В России появилась новая схема обмана покупателей на вторичном автомобильном рынке, сообщает «Российская газета».
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Шоу-бизнес
Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым
На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Bimru.ru вчера в 01:50
Политика
Путин продлил временные меры по положению иностранцев в РФ
Президент России Владимир Путин продлил до 15 сентября временные меры по урегулированию правового положения иностранцев на территории РФ.
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Авто
В Беларуси начали собирать автомобили Changan
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Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
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Lenta.ru 15 июня в 22:54
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Польские специалисты изучили новую тактику боя танков России
Начала активно применяться тактика поддержки сухопутных соединений с помощью огня из танковых пушек.
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Звезда «Сватов» рассказала об актерском составе нового сезона
Актриса Анна Кошмал, сыгравшая в сериале "Сваты" Женю Ковалеву, в прямом эфире Instagram рассказала о шестом сезоне сериала.
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В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран
Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 00:52