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РИА НовостиРИА НовостиНа Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
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Власти Кубани назвали возможную дату открытия курортов в регионе

ТАСС06:33

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

РИА Новостивчера в 17:09

Губернатор Кубани рассказал, когда регион откроют для туристов

РБК Краснодарвчера в 14:23

Губернатор рассказал, что Кубань откроют для туристов 21 июня

КП - Кубаньвчера в 15:16

Кондратьев: с 21 июня планируем ослабить контроль для приезжающих на Кубань

Кубань 24вчера в 15:04

Вениамин Кондратьев: С 21 июня ослабим контроль для отдыхающих, препятствий для передвижения по краю не будет

Администрация Краснодарского краявчера в 15:03

Краснодарский губернатор назвал дату открытия региона для туристов

РБКвчера в 15:47
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Общество

В захваченном казаками монастыре оказался олимпийский чемпион

Lenta.ru 05:59
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Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
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Общество

В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет НРК выступил с предложением ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
Известия 00:52
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Происшествия

ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

Lenta.ru 06:22
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Происшествия

Житель Приангарья обвинён в серии сексуальных нападений и убийств

Тулун, Иркутская область, 17 июня 2020, 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области.
REGNUM 02:19
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Политика

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
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Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества

РИА Новости 01:53
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Политика

Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками

Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты носили не носки, а портянки.
РИА Новости вчера в 20:18
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Политика

Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
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Фигурное катание

Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
Lenta.ru вчера в 12:24
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Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
2
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
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Здоровье

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
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Общество

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 06:39
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Происшествия

В Одессе упал легкомоторный самолет

Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
3
Кино

Warner Bros. проведет 24-часовой фестиваль DC FanDome

Бербанк, США, 17 июня 2020, 09:03 — REGNUM Новое мероприятие — 24-часовой фестиваль DC FanDome, в рамках которого зрителям покажут будущие проекты из вселенной кинокомиксов DC, организует кинокомпания Warner Bros.
REGNUM 02:03
3
Общество

Где нашли заразившихся коронавирусом в Самарской области 15 июня

Напомним, всего в регионе зафиксировано 3910 случаев коронавируса, 1931 человека выздоровели, 49 — скончались.
Волга Ньюс 15 июня в 05:31
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Происшествия

В Ингушетии задержали предполагаемого зачинщика перестрелки

Полицейские задержали предполагаемого зачинщика перестрелки в Назрани, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 08:26
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Фигурное катание

Авербух объяснил, почему фигуристки уходят из группы Этери Тутберидзе

Экс-фигурист, а ныне хореограф Илья Авербух объяснил, почему ученицы Этери Тутберидзе массово уходят от своей наставницы.
Metaratings вчера в 10:39
Авто

Hyundai рассказала, когда новая Creta появится в РФ

Новая Creta продаётся на рынке Индии, а также в Китае под именем Hyundai ix25.
Тарантас Ньюс вчера в 10:06
3
Происшествия

После беспорядков в Дагестане задержаны десять граждан Азербайджана

Интерфакс 04:06
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Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
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Общество

Краснов: ряд компаний считали самоизоляцию поводом не платить зарплату

Некоторые работодатели в России использовали режим самоизоляции в качестве повода для невыплаты зарплат сотрудникам, а также их увольнения, заявил в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации российский генпрокурор Игорь Краснов.
RT на русском 06:31
Происшествия

На Урале задержали водителя грузовика после ДТП с двумя погибшими

Уголовное дело против водителя грузовика возбудили после ДТП в Челябинской области с участием шести автомобилей, в котором погибли два человека, он задержан, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
РИА Новости 02:11
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
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Общество

Прокурор запросил до 9 лет колонии фигурантам дела «Сети»

Ведомости 05:40
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Здоровье

Назвали различия симптомов коронавируса у детей и взрослых

Симптомы коронавируса у детей и взрослых различны, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 08:14
Общество

С 1 июля часть пенсионеров в России получит прибавку

Другой разработчик документа — глава фракции «Единая Россия» в ГД Сергей Неверов — отмечал, что ранее данная категория граждан получала выплату в 3-4 тыс. рублей.
Бел.Ру вчера в 02:34
2,2K
Общество

В Свердловской области могут ввести новый запрет на торговлю спиртным

«Есть, например, предложение в качестве верхней временной планки установить 21:00, после чего купить спиртное будет нельзя до 10 утра», — написал чиновник.
REGNUM 06:40
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Киберспорт

Игрокам в Red Dead Online запретили добавлять членов Ку-клукс-клана

News.ru 05:59
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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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