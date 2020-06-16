Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая власти Краснодарского края начали постепенно отменять карантинные меры, введённые в марте и апреле на фоне пандемии коронавируса нового типа.

В Краснодарском крае карантин для приезжих решено снять с 21 июня

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