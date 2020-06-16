Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Краснодарском крае карантин для приезжих решено снять с 21 июня

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая власти Краснодарского края начали постепенно отменять карантинные меры, введённые в марте и апреле на фоне пандемии коронавируса нового типа.
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На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

РИА Новостивчера в 17:09

Вениамин Кондратьев: С 21 июня ослабим контроль для отдыхающих, препятствий для передвижения по краю не будет

Администрация Краснодарского краявчера в 15:03

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за въезжающими туристами

ТАССвчера в 15:34

Губернатор рассказал, что Кубань откроют для туристов 21 июня

КП - Кубаньвчера в 15:16

Кондратьев: с 21 июня планируем ослабить контроль для приезжих на Кубань

Кубань 24вчера в 15:04

Краснодарский губернатор назвал дату открытия региона для туристов

РБКвчера в 15:47

Губернатор Кубани рассказал, когда регион откроют для туристов

РБК Краснодарвчера в 14:23
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Экономика

Банкиры просят Мишустина отложить переход на российское ПО

Ассоциация банков России просит премьер-министра Михаила Мишустина отложить на четыре года переход на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).
BFM.ru 02:19
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Происшествия

В Ивановской области скончалась беременная женщина с пневмонией

Иваново, 17 июня 2020, 12:12 — REGNUM 33-летняя беременная женщина с тяжёлой формой пневмонии скончалась в Ивановской области 15 июня, об этом на брифинге 17 июня рассказал глава департамента здравоохранения области Артур Фокин.
REGNUM 05:12
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Общество

В Минтруде РФ оценили предложение сократить новогодние каникулы

Москва, 17 июня 2020, 03:27 — REGNUM Законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году, направленный в Министерство труда и социальной защиты России, будет рассмотрен в установленном порядке.
REGNUM вчера в 20:27
5,1K
Кино

Тарантино обвинили в расизме из-за слова «ниггер» в его фильмах

Лауреат "Оскара" Джон Ридли обвинил режиссера Квентина Тарантино в расизме за чрезмерное употребление слова "ниггер".
Газета.Ru 05:05
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Экономика

Медведев назвал три шока для российской экономики в 2020 году

Москва, 17 июня 2020, 09:48 — REGNUM Падение цен на нефть, сокращение экспорта и связанный с пандемией коронавируса спад стали основными ударами по экономике России в 2020 году.
REGNUM 02:48
1,6K
Гаджеты

Часы Samsung Galaxy Watch 3 из нержавеющей стали смогут делать ЭКГ

Модели будут представлены в двух вариациях: из нержавеющей стали и титанового сплава. Часы смогут делать электрокардиограмму (ЭКГ).
ВладТайм 02:37
5
Общество

Прокурор запросил реальные сроки для фигурантов дела «Сети»* в Петербурге

Гособвинитель попросил суд назначить Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову 9 и 6 лет колонии соответственно по петербургскому делу "Сети"*, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:21
4
Политика

Путин поручил подготовить предложения по выплатам пенсионерам

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения для решения вопроса с выплатами пенсионерам, которые не могут выйти на работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 15 июня в 10:42
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Киберспорт

Из игры Red Dead Online убрали представителей ку-клукс-клана

Как оказалось, долгое время геймеры пользовались багом (программной ошибкой), которая позволяла добавлять в Red Dead Online представителей ку-клукс-клана.
REGNUM 02:59
Музыка

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Piter.tv 00:52
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Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
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Энергетика

Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ

Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ.
Газета.Ru вчера в 03:11
1,5K
Наука

Названы различия симптомов коронавируса у детей и взрослых

Бразильские учёные провели исследование с целью выяснить, как именно по-разному проявляются признаки коронавирусной инфекции у детей и взрослых.
ToDay News Ufa вчера в 08:14
Игры

Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»

Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
Дни24 вчера в 10:28
30
Фигурное катание

Роднина прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина поделился мнением о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
ProstoProSport вчера в 13:20
13
Общество

Массовую скупку сим-карт для накрутки итогов голосования по поправкам опроверги

Специалисты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) обнаружили и опровергли фейк о массовой скупке сим-карт для накрутки итогов электронного голосования по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 05:26
Происшествия

Власти оценили состояние двух пострадавших в ДТП под Челябинском

Двое пострадавших в ДТП с участием шести автомобилей, которое произошло во вторник в Челябинской области, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости вчера в 09:20
599
Гаджеты

AMD анонсировала продажи процессоров Ryzen 3000XT

Речь идет о моделях 9 3900XT, 7 3800XT и 5 3600XT, которые, по словам разработчика, поступят в продажу 7 июля текущего года.
Goroday.ru вчера в 19:03
6
Происшествия

Воздушный шар с белым крестом в небе встревожил жителей Японии

В Японии неизвестные запустили в небо воздушный шар с прицепленным к нему белым крестом.
News.ru 02:53
Шоу-бизнес

53-летняя Сальма Хайек показала фото без макияжа

53-летняя голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек порадовала поклонников новой фотографией, на которой она предстала полностью без макияжа и фильтров.
Экспресс газета вчера в 01:19
2
Шоу-бизнес

Норкин показал последнюю покупку покойной жены

Муж недавно скончавшейся радиоведущей Юлии Норкиной опубликовал в Instagram фотографию раритетной чугунной печи, которую покойная заказывала для дачи еще до карантина.
Газета.Ru 04:56
100
Игры

Состоялся анонс мобильной стратегии The Lord of the Rings: Rise to War

REGNUM вчера в 06:31
6
Космос

Впервые определена продолжительность жизни нейтронов в космосе

Ученые впервые смогли измерить срок жизни нейтрона в космосе.
TV BRICS вчера в 06:40
3
Общество

Систему с функцией распознавания лиц запустят в российских школах

Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц «Оруэлл», сообщают «Ведомости».
МР7.ру вчера в 05:04
605
Общество

Выпускные балы пройдут в 12 регионах России

Торжественные линейки и выпускные балы пройдут в 12 регионах России. Выпускникам разрешено провести мероприятия офлайн.
Pravda.Ru 05:21
Политика

США решили сократить численность военных в ФРГ до 25 тыс. человек

5 июня СМИ сообщали, что Трамп приказал министерству обороны страны сократить численность американского контингента в Германии и вывести к сентябрю текущего года 9,5 тыс. военных из почти 35 тыс. Позже республиканцы призвали американского лидера не уменьшать численность американских войск в Германии, поскольку это якобы укрепит позиции России в ущерб интересам США.
Известия 15 июня в 16:46
50
Общество

В Москве выявили самое низкое число случаев COVID-19 с 11 апреля

За минувшие сутки в Москве зафиксировано 1065 человек с COVID-19 — это самый низкий показатель с 11 апреля.
Известия 04:15
32
Общество

В РПЦ подтвердили смену власти в монастыре, где засел отец Сергий

Екатеринбург, 17 июня 2020, 09:36 — REGNUM В Среднеуральском женском монастыре (Свердловская область) действительно ушла настоятельница игуменья Варвара (Крыгина) из-за ситуации с схиигуменом Сергием (Романовым).
REGNUM 02:36
771
Культура

Ольгу Бузову обвиняют в плагиате клипа

Пару недель назад телеведущая и певица Ольга Бузова представила новый футуристический клип «Орбит без сахара».
StarHit.ru вчера в 19:00
Технологии

Boston Dynamics начала продавать робота Spot всем желающим за $74 500

В 2019 году робота сдавали в аренду организациям, а теперь любая компания США может купить его за сумму в размере 74,5 тыс. долларов.
Evo-rus.com 03:05
32
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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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