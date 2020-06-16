Коронавирус
REGNUMВ Краснодарском крае карантин для приезжих решено снять с 21 июня
Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая власти Краснодарского края начали постепенно отменять карантинные меры, введённые в марте и апреле на фоне пандемии коронавируса нового типа.
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Вениамин Кондратьев: С 21 июня ослабим контроль для отдыхающих, препятствий для передвижения по краю не будет
Администрация Краснодарского краявчера в 15:03
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Экономика
Банкиры просят Мишустина отложить переход на российское ПО
Ассоциация банков России просит премьер-министра Михаила Мишустина отложить на четыре года переход на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).
BFM.ru 02:19
Происшествия
В Ивановской области скончалась беременная женщина с пневмонией
Иваново, 17 июня 2020, 12:12 — REGNUM 33-летняя беременная женщина с тяжёлой формой пневмонии скончалась в Ивановской области 15 июня, об этом на брифинге 17 июня рассказал глава департамента здравоохранения области Артур Фокин.
REGNUM 05:12
Общество
В Минтруде РФ оценили предложение сократить новогодние каникулы
Москва, 17 июня 2020, 03:27 — REGNUM Законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году, направленный в Министерство труда и социальной защиты России, будет рассмотрен в установленном порядке.
REGNUM вчера в 20:27
Кино
Тарантино обвинили в расизме из-за слова «ниггер» в его фильмах
Лауреат "Оскара" Джон Ридли обвинил режиссера Квентина Тарантино в расизме за чрезмерное употребление слова "ниггер".
Газета.Ru 05:05
Экономика
Медведев назвал три шока для российской экономики в 2020 году
Москва, 17 июня 2020, 09:48 — REGNUM Падение цен на нефть, сокращение экспорта и связанный с пандемией коронавируса спад стали основными ударами по экономике России в 2020 году.
REGNUM 02:48
Гаджеты
Часы Samsung Galaxy Watch 3 из нержавеющей стали смогут делать ЭКГ
Модели будут представлены в двух вариациях: из нержавеющей стали и титанового сплава. Часы смогут делать электрокардиограмму (ЭКГ).
ВладТайм 02:37
Общество
Прокурор запросил реальные сроки для фигурантов дела «Сети»* в Петербурге
Гособвинитель попросил суд назначить Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову 9 и 6 лет колонии соответственно по петербургскому делу "Сети"*, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:21
Политика
Путин поручил подготовить предложения по выплатам пенсионерам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения для решения вопроса с выплатами пенсионерам, которые не могут выйти на работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 15 июня в 10:42
Киберспорт
Из игры Red Dead Online убрали представителей ку-клукс-клана
Как оказалось, долгое время геймеры пользовались багом (программной ошибкой), которая позволяла добавлять в Red Dead Online представителей ку-клукс-клана.
REGNUM 02:59
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Энергетика
Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ
Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ.
Газета.Ru вчера в 03:11
Наука
Названы различия симптомов коронавируса у детей и взрослых
Бразильские учёные провели исследование с целью выяснить, как именно по-разному проявляются признаки коронавирусной инфекции у детей и взрослых.
ToDay News Ufa вчера в 08:14
Игры
Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»
Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
Дни24 вчера в 10:28
Фигурное катание
Роднина прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина поделился мнением о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
ProstoProSport вчера в 13:20
Общество
Массовую скупку сим-карт для накрутки итогов голосования по поправкам опроверги
Специалисты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) обнаружили и опровергли фейк о массовой скупке сим-карт для накрутки итогов электронного голосования по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 05:26
Происшествия
Власти оценили состояние двух пострадавших в ДТП под Челябинском
Двое пострадавших в ДТП с участием шести автомобилей, которое произошло во вторник в Челябинской области, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости вчера в 09:20
Гаджеты
AMD анонсировала продажи процессоров Ryzen 3000XT
Речь идет о моделях 9 3900XT, 7 3800XT и 5 3600XT, которые, по словам разработчика, поступят в продажу 7 июля текущего года.
Goroday.ru вчера в 19:03
Происшествия
Воздушный шар с белым крестом в небе встревожил жителей Японии
В Японии неизвестные запустили в небо воздушный шар с прицепленным к нему белым крестом.
News.ru 02:53
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек показала фото без макияжа
53-летняя голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек порадовала поклонников новой фотографией, на которой она предстала полностью без макияжа и фильтров.
Экспресс газета вчера в 01:19
Шоу-бизнес
Норкин показал последнюю покупку покойной жены
Муж недавно скончавшейся радиоведущей Юлии Норкиной опубликовал в Instagram фотографию раритетной чугунной печи, которую покойная заказывала для дачи еще до карантина.
Газета.Ru 04:56
Игры
Состоялся анонс мобильной стратегии The Lord of the Rings: Rise to War
REGNUM вчера в 06:31
Космос
Впервые определена продолжительность жизни нейтронов в космосе
Ученые впервые смогли измерить срок жизни нейтрона в космосе.
TV BRICS вчера в 06:40
Общество
Систему с функцией распознавания лиц запустят в российских школах
Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц «Оруэлл», сообщают «Ведомости».
МР7.ру вчера в 05:04
Общество
Выпускные балы пройдут в 12 регионах России
Торжественные линейки и выпускные балы пройдут в 12 регионах России. Выпускникам разрешено провести мероприятия офлайн.
Pravda.Ru 05:21
Политика
США решили сократить численность военных в ФРГ до 25 тыс. человек
5 июня СМИ сообщали, что Трамп приказал министерству обороны страны сократить численность американского контингента в Германии и вывести к сентябрю текущего года 9,5 тыс. военных из почти 35 тыс. Позже республиканцы призвали американского лидера не уменьшать численность американских войск в Германии, поскольку это якобы укрепит позиции России в ущерб интересам США.
Известия 15 июня в 16:46
Общество
В Москве выявили самое низкое число случаев COVID-19 с 11 апреля
За минувшие сутки в Москве зафиксировано 1065 человек с COVID-19 — это самый низкий показатель с 11 апреля.
Известия 04:15
Общество
В РПЦ подтвердили смену власти в монастыре, где засел отец Сергий
Екатеринбург, 17 июня 2020, 09:36 — REGNUM В Среднеуральском женском монастыре (Свердловская область) действительно ушла настоятельница игуменья Варвара (Крыгина) из-за ситуации с схиигуменом Сергием (Романовым).
REGNUM 02:36
Культура
Ольгу Бузову обвиняют в плагиате клипа
Пару недель назад телеведущая и певица Ольга Бузова представила новый футуристический клип «Орбит без сахара».
StarHit.ru вчера в 19:00
Технологии
Boston Dynamics начала продавать робота Spot всем желающим за $74 500
В 2019 году робота сдавали в аренду организациям, а теперь любая компания США может купить его за сумму в размере 74,5 тыс. долларов.
Evo-rus.com 03:05