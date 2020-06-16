Коронавирус
РИА НовостиНа Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
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Вениамин Кондратьев: С 21 июня ослабим контроль для отдыхающих, препятствий для передвижения по краю не будет
Администрация Краснодарского края15:03
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Незаметный спутник-инспектор запатентовал «Роскосмос»
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«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
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Экс-мэра Владивостока Пушкарева перевели в другую колонию
После поверки Генпрокуратуры, бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который находился в колонии в городе Спасске-Дальнем в Приморском крае, перевели в другое исправительное учреждение из-за слишком мягких условий отбывания наказания.
Российская газета 03:10
Шоу-бизнес
Пригожин раскрыл правду о покупке особняка на Рублёвке за $50 млн
Иосиф Пригожин пребывает в шоке от слухов о покупке им дома на Рублёвке за $50 млн.
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Домовой совет вчера в 13:08
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КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея превращает линию фронта в крепость. КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону.
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На Первом канале назвали американских полицейских терпилами
Ведущий Первого канала Кирилл Клейменов считает, что сотрудники полиции США являются бесправными терпилами.
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Болельщики «Ростова» могут попасть на матч с «Сочи»
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Газета.Ru 16:40
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Темп прироста за сутки составил 3,6%. Всего в Приамурье выявлено 1100 случаев коронавируса.
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Получается, что если родители двух детей остались без работы, то ежемесячно каждый из них будет получать по шесть тысяч рублей в добавок к пособию по безработице.
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