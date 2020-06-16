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РИА НовостиРИА НовостиНа Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
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Краснодарский край откроют для туристов 21 июня

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От Booking.com требуют оставить российским гостиницам их цены

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Глава ВОЗ сообщил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавируса нового типа в Великобритании.
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Законопроект, расширяющий деятельность по патенту, внесен в Госдуму

Москва, 16 июня 2020, 10:39 — REGNUM Законопроект, расширяющий применение патентного налогообложения, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.
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Незаметный спутник-инспектор запатентовал «Роскосмос»

Государственная корпорация «Роскосмос» запатентовала способ запуска спутника-инспектора, предназначенного для слежки за другими космическими аппаратами, который поможет ему остаться незамеченным.
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После поверки Генпрокуратуры, бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который находился в колонии в городе Спасске-Дальнем в Приморском крае, перевели в другое исправительное учреждение из-за слишком мягких условий отбывания наказания.
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Пригожин раскрыл правду о покупке особняка на Рублёвке за $50 млн

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На Первом канале назвали американских полицейских терпилами

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Болельщики «Ростова» могут попасть на матч с «Сочи»

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Получается, что если родители двух детей остались без работы, то ежемесячно каждый из них будет получать по шесть тысяч рублей в добавок к пособию по безработице.
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Девятая цепочка из спутников Илона Маска отправилась на орбиту

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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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