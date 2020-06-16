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РИА НовостиРИА НовостиНа Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
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На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

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Краснодарский губернатор назвал дату открытия региона для туристов

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Губернатор рассказал, что Кубань откроют для туристов 21 июня

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На Кубани с 21 июня ослабят контроль за въезжающими туристами

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Кубань 24вчера в 15:04

Вениамин Кондратьев: С 21 июня ослабим контроль для отдыхающих, препятствий для передвижения по краю не будет

Администрация Краснодарского краявчера в 15:03

Губернатор Кубани рассказал, когда регион откроют для туристов

РБК Краснодарвчера в 14:23
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О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
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Безработные тюменцы получат дополнительную помощь от государства.
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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