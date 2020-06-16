Коронавирус
РИА НовостиНа Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
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Вениамин Кондратьев: С 21 июня ослабим контроль для отдыхающих, препятствий для передвижения по краю не будет
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Тулун, Иркутская область, 17 июня 2020, 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области.
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Спорт
В Steam стартовал летний фестиваль игр
На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск.
CyberSport.ru вчера в 14:06
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В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
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В России начались испытания вакцины против коронавируса
Москва, 17 июня 2020, 10:57 — REGNUM В России 16 июня было выдано разрешение на клинические исследование для двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции.
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О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета вчера в 14:41
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В МВД назвали причину конфликта со стрельбой в Ингушетии
РБК вчера в 15:18
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Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
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Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
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Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
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Врачи пытались сохранить жизнь пациента, однако он скончался 30 мая в результате остановки сердечной деятельности.
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В Крыму умер пожилой мужчина с коронавирусом
Симферополь, 17 июня 2020, 10:55 — REGNUM За истекшие сутки в Крыму умер пожилой пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее количество скончавшихся пациентов с заражением SARS-CoV-2 в республике достигло 18.
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Безработные тюменцы получат дополнительную помощь от государства.
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В Башкирии пропала группа сплавлявшихся по реке туристов
Группа туристов, состоявшая из четырех человек, отправилась на сплав в Караидельском районе по реке Юрюзань 12 июня.
Российская газета 03:51
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
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