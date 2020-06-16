Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими на территорию региона туристами с 21 июня, сказал в эфире телеканала "Россия-1" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за въезжающими туристами

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