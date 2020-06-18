Коронавирус
RT на русскомНа Кубани с 21 июня отменяют режим карантина
«Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня», — цитирует главу региона ТАСС. По его словам, Кубань возвращается к режиму повышенной готовности — ношение масок в местах массового скопления людей останется обязательным.
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 09:05, Ашберн
Политика
Песков назвал чушью статью «Дождя» о ложных аккаунтах для голосования
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью репортаж журналиста телеканала «Дождь» Антона Баева о подделке аккаунтов для электронного голосования по поправкам в Конституцию, из-за которого к редакции накануне ночью приехала полиция, и напомнил об ответственности за распространение ложной информации.
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В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:23
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
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Сербия не примет решение по Косово без одобрения России
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Коммерсантъ 07:48
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В жилом доме в Москве открыли стрельбу
На севере Москвы в жилом доме мужчина открыл стрельбу.
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Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Футбол
«Аякс» интересуется 18-летним нападающим «Локомотива» Турищевым
Апполон Лемонджава, представитель нападающего «Локомотива» Максима Турищева, рассказал об интересе к его клиенту со стороны «Аякса».
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Говоря об открытии границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, в ведомстве отметили, что пока угрозу распространения COVID-19 в мировом масштабе преодолеть не удалось.
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Юморист Максим Галкин поделился с поклонниками видеокадрами со своего дня рождения. Ролик артист опубликовал в Instagram.
ФАН 06:16
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Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
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Без Mass Effect и Battlefield 6 — слухи об анонсах на EA Play 2020
На EA Play 2020 не будет и презентации Battlefield 6. Инсайдер отметил, что Electronic Arts пока не планирует показывать новый шутер DICE, но может представить Medal of Honor для VR от Respawn Entertainment.
CyberSport.ru вчера в 15:16
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Во всех фракциях Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Идею о возможном повышении ставки подоходного налога поддержали во фракциях Госдумы.
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В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что «и ни о каком давлении не может быть и речи».
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RT на русском 08:54
Общество
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Очаг заболевания коронавирусом выявили на рыбоперерабатывающем предприятии группы компаний "За Родину" под Калининградом, инфекция подтвердилась у 13 сотрудников, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 08:37
Общество
Краснодарский край откроется для туристов с 21 июня
Власти Краснодарского края планируют открыть регион для туристов с 21 июня.
Национальная служба новостей 16 июня в 16:42
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Horizon Forbidden West выйдет в 2021 году
News.ru 02:29
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов поделился подробностями развода с Аленой Гавриловой
Агаларов не стал уточнять, от кого исходила инициатива расставания и какова основная причина развода.
Вечерняя Москва 05:44
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США ввели санкции против жены Асада
США ввели санкции против 14 человек в Сирии, в том числе жены президента Башара Асада Асмы и его сестры Бушры.
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Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
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Здоровье
Как распознать плохого врача, рассказал доктор Мясников
Доктор Александр Мясников дал советы, как распознать недобросовестного врача.
Соловей.Инфо 06:15
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Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
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Президент Азербайджана отказался приезжать на парад Победы в Москву
Президент Азербайджана отказался приезжать на парад Победы в Москву Он сослался на сложную обстановку в азербайджанском государстве из-за коронавируса.
Экспресс газета 07:41
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В «Невском центре» вместо «Стокманна» откроется «Азбука вкуса»
Вместо гастронома «Стокманн» на цокольном этаже торгового комплекса «Невский центр» в ноябре текущего года откроется «Азбука вкуса».
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