«Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня», — цитирует главу региона ТАСС. По его словам, Кубань возвращается к режиму повышенной готовности — ношение масок в местах массового скопления людей останется обязательным.

На Кубани с 21 июня отменяют режим карантина

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