Общество
ИА Красная ВеснаВ Краснодарском крае с 27 июня возобновится автобусное сообщение
Междугороднее сообщение в Краснодарском крае откроется с 27 июня, заявил глава региона Вениамин Кондратьев 25 июня на совещании оперативного штаба. «С 27 июня открывается межмуниципальное пассажирское сообщение», — заявил Кондратьев.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
С субботы в крае возобновляется межмуниципальное транспортное сообщение
Администрация Краснодарского края07:24
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Показать все источники
На Кубани возобновят межмуниципальное автобусное сообщение и откроют детские сады
Муниципальный вестник Армавира05:42
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Происшествия
Восстановлено электроснабжение Абакана
Стала известна причина отключения от электроснабжения нескольких подстанций в столице Хакасии. На Калининской подстанции произошла авария.
Республиканская Телевизионная Сеть 11:59
Политика
Зеленский намерен стать разведчиком
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует пойти "в разведку".
Утро.ru 11:27
Авто
Новые автомобили теряют покупателей из-за машин с пробегом
26% респондентов приобретут новое авто, однако уже другое, а не то, которое планировали и 38% все еще намерены купить ту машину, которая им изначально понравилась.
32CARS.ru 11:32
Игры
Стало известно имя главного злодея в Marvel’s Avengers
Речь идет о появлении главного злодея в Marvel’s Avengers.
МИТ вчера в 15:46
Политика
Одна из партий Турции предложила признать Крым частью России
Одна из политических партий Турции Vatan ("Родина") в ходе конференции представила план Черноморско-средиземноморской дружбы и мира, в котором содержится предложение признать Крым российской территорией.
РЕН ТВ вчера в 13:58
Общество
Суд США обязал Telegram вернуть покупателям Gram $1,22 млрд
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. вернуть покупателям цифровых токенов Gram $1,22 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.
Газета.Ru 13:12
Политика
Посол РФ в Берлине сообщил о реакции Германии на статью Путина
Статья президента Российской Федерации Владимира Путина о Второй мировой войне вызвала множество обсуждений в политической и научном сообществе, а также среди широкой общественности, сообщил посол России в Берлине Сергей Нечаев.
Russkie.org 08:29
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
Экономика
Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года
Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР.
Вести.Ru 23 июня в 05:40
Авто
В России снизились цены на автомобили с пробегом
Стоимость авто с пробегом в последние месяцы не увеличилась, а в отдельных регионах РФ такие машины даже подешевели.
CarsWeek.ru 06:45
Общество
В ВОЗ сообщили о новой вспышке коронавируса в Европе
«На прошлой неделе в Европе зафиксировали впервые за последние месяца рост числа случаев, зарегистрированных за одну неделю», — приводит «Интерфакс» слова Клюге.
Известия 13:17
Общество
Полиция проверит данные о двойном голосовании по поправкам
"В случае, если информация о двойном голосовании гражданина подтвердится, его действия могут быть квалифицированы как административное правонарушение, предусмотренное статьей 5.22 КоАП РФ", - подчеркнули в полиции.
РИА Новости 12:31
Политика
Грызлов: Киев блокирует дополнительные меры по прекращению огня
Москва, 25 июня 2020, 20:00 — REGNUM Украина блокирует принятие дополнительных мер по режиму прекращения огня.
REGNUM 13:00
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова назвал турнир, на котором выступит Хабиб
Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что следующий поединок российского бойца состоится на турнире UFC 253.
Чемпионат 12:41
Армия и оружие
На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники
Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
Российская газета вчера в 09:44
Общество
Памятник Сталину открыли на Бору при скоплении сотен нижегородцев
КозаПресс вчера в 16:43
Авто
Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля
С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
Lenta.ru 09:10
Общество
В Орловской области продлили ограничительные меры до 16 июля
Режим повышенной готовности продлен до 16 июля включительно. Некоторые запреты на Орловщине планируют поэтапно снять.
Российская газета 13:03
Кино
Опубликован трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль»
Кино-Панк 13:17
Футбол
Все судьи РПЛ прошли тестирование на коронавирус перед 24 туром
Перед 24-м туром все судейские бригады Российской Премьер-Лиги прошли очередное тестирование на коронавирус, сообщает пресс-служба РФС в своём телеграм-канале.
Bobsoccer 13:16
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Общество
В последнюю субботу июня в Башкирии запретят продавать алкоголь
В предстоящую субботу, 27 июня, в Башкирии будет запрещена розничная продажа алкоголя.
КП - Уфа 11:56
Футбол
«Крылья Советов» предлагали Оби Микелу контракт с зарплатой $ 1,2 млн
Российский клуб связался с 33-летним футболистом, который находится в статусе свободного агента, и предложил ему зарплату $ 1,2 млн.
Чемпионат 10:21
Общество
Минкультуры РФ: Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля
Дата возможного открытия кинотеатров 15 июля обсуждалась ранее, в связи с выходом нового фильма Кристофера Нолана "Довод".
Российская газета 05:52
Технологии
Apple презентовала новые возможности операционной системы iOS 14
Сусанин 23 июня в 05:24
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34