Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ Краснодарском крае с 27 июня возобновится автобусное сообщение

Междугороднее сообщение в Краснодарском крае откроется с 27 июня, заявил глава региона Вениамин Кондратьев 25 июня на совещании оперативного штаба. «С 27 июня открывается межмуниципальное пассажирское сообщение», — заявил Кондратьев.
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Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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