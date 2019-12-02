Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку

Судья Советского районного суда Краснодара, оскорбивший участницу заседания, ушел в отставку, в отношении него начата проверка, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.
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Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
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На Украине сменят руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго»

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Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Lenta.ru 07:14
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В соответствии с поправками, текст которых размещен на официальном интернет-портале правовой информации, государственный инспектор труда сможет обращаться в службу судебных приставов из-за непогашенных долгов по зарплате, не дожидаясь решения суда.
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Елена Малышева уволена с поста замгубернатора Кузбасса

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Фонд борьбы с коррупцией нашел у телеведущей Наили Аскер-Заде яхту и частный самолет

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Армия и оружие

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Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова

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Три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

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