Общество
РИА НовостиНа Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку
Судья Советского районного суда Краснодара, оскорбивший участницу заседания, ушел в отставку, в отношении него начата проверка, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.
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Наука
Доказано, что регулярная чистка зубов защищает сердце
Корейские исследователи выяснили, что люди, регулярно чистящие зубы, имеют значительно меньше шансов получить сердечно-сосудистые заболевания.
Общество
Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай
Армия и оружие
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл подрыв самодельного взрывного устройства, трое российских военных получили лёгкие травмы.
Политика
Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха
Прокуратура заявила, что направила российским властям просьбу об аресте, а затем несколько раз связывалась с представителями РФ и, в частности, высказывала опасения, что Цемах может вернуться на восток Украины.
Политика
Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину
Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Футбол
Опережая чемпионский график: как «Зенит» уходит на зимний перерыв в РПЛ
Как «Зенит» уходил на зимний перерыв перед чемпионством и как уходит сейчас — в материале Nevasport.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Политика
На Украине сменят руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго»
«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Общество
Путин дал трудинспекторам право взыскивать долги по зарплате без суда
В соответствии с поправками, текст которых размещен на официальном интернет-портале правовой информации, государственный инспектор труда сможет обращаться в службу судебных приставов из-за непогашенных долгов по зарплате, не дожидаясь решения суда.
Происшествия
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата
Авто
Российский Skoda Karoq получит восьмиступенчатый «автомат»
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Общество
Фонд борьбы с коррупцией нашел у телеведущей Наили Аскер-Заде яхту и частный самолет
Армия и оружие
Боевого российского робота «Уран-9» заметили в Сирии
Робототехнический комплекс "Уран-9" был замечен на севере Сирии.
Общество
Дед Мороз рассказал, как правильно встретить 2020 год
Главный Дед Мороз страны из Великого Устюга рассказал, как правильно проводить уходящий год и встретить наступающий 2020 год.
Общество
Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Экономика
Казначейство признало ошибки в данных о расходах на нацпроекты
Федеральное казначейство подтвердило наличие ошибок, возникших при загрузке в систему «Электронный бюджет» данных о расходах региональных бюджетов в рамках нацпроектов.
Армия и оружие
США используют курдских боевиков для связи с террористами ИГИЛ в Сирии
Ранее эксперты отмечали, что США спонсируют террористов в САР деньгами от незаконной продажи сирийской нефти, которую курдские радикалы выкачивают для американцев на оккупированных территориях.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Общество
Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов
Сигареты и табак курят 21% респондентов, сигары популярны у 4% опрошенных, 2% респондентов используют только электронные сигареты, вейпы, устройства для нагревания табака и так далее.
Происшествия
Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Происшествия
Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова
Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
Технологии
Президент Qualcomm: смартфоны начнут отмирать уже через два года
Связь 5G сделает подключение к облачным сервисам быстрым и надежным, а прогресс в миниатюризации приведет к тому, что через пару лет мы сменим смартфоны на AR-очки, уверен он.
Общество
Три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Три сильнодействующих препарата вошли в список запрещенных в России. Об этом сообщает РИА "Новости".