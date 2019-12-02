Общество
РИА НовостиНа Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку
Судья Советского районного суда Краснодара, оскорбивший участницу заседания, ушел в отставку, в отношении него начата проверка, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.
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Общество
Путин упростил зачисление братьев и сестер в одну школу или детсад
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети получат преимущество при поступлении в школу или детсад, куда уже ходят их братья или сестры.
Футбол
Второго декабря «Краснодар» сыграет с «Тамбовом»
ФК «Краснодар» сыграет с ФК «Тамбов» второго декабря, сообщает пресс-служба клуба.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17
Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Армия и оружие
Путин потребовал усилить российский флот
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Авто
Во второй половине ноября 3 бренда изменили цены на автомобили
Во второй половине ноября 2019 года цены на автомобили в России изменили 3 автопроизводителя.
Происшествия
В Москве таксист избил пассажира за громкий хлопок дверью
Таксист сильно избил его за слишком громкий хлопок дверью.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Технологии
Работающую PlayStation 5 показали на фото
В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Наука
Исследование: у кошек есть «выражения лиц», но люди их не считывают
Чтобы подтвердить свою догадку, исследователи показали видеоролики с кошками людям из 85 стран и попросили описать, что они чувствуют.
Политика
В Крыму ответили на предложение Зеленского по возвращению полуострова
Цеков отметил, что Зеленскому следует думать скорее о том, как «снять раз и навсегда» вопрос Крыма и выстраивать «нормальные отношения» с Россией.
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Технологии
«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей
"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
Футбол
Инсайдеры: Лионель Месси получит шестой «Золотой мяч»
В этом году церемония пройдет в понедельник, 2 декабря, и эксперты сообщают, что свой шестой приз получит аргентинский капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси.
Авто
В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Спорт
Португальцы стали трехкратными чемпионами мира по пляжному футболу
Мужская сборная Португалии по пляжному футболу переиграла команду Италии со счетом 6:4 в финале чемпионата мира.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Происшествия
СК начал проверку после драки между школьником и учителем в Белгороде
Следствие начало доследственную проверку после появления в Сети видео с дракой между учеником и учителем в школе Белгорода.
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит Интерфакс-Украина его слова на пресс-конференции в Киеве.
Происшествия
Житель Новосибирска забил до смерти пятилетнюю девочку
В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве пятилетней девочки.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Политика
Зеленский заявил о «плане Б» по ситуации в Донбассе
Владимир Зеленский заявил о существовании «плана Б» по ситуации в Донбассе.
Армия и оружие
США используют курдских боевиков для связи с террористами ИГИЛ в Сирии
Ранее эксперты отмечали, что США спонсируют террористов в САР деньгами от незаконной продажи сирийской нефти, которую курдские радикалы выкачивают для американцев на оккупированных территориях.
Политика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга по операциям бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Пакистан вернет РФ долг в размере 93,5 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек
По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.