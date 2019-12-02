Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку

Судья Советского районного суда Краснодара, оскорбивший участницу заседания, ушел в отставку, в отношении него начата проверка, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

«Вот Кирилл сдохнет, а ты будешь следующая»: скандальный краснодарский судья опять обругал участницу процесса

Блокнот Краснодар04:39

На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку

РИА Новости05:59

В Краснодарском крае судья обматерил женщину во время заседания

Кубань 2404:47

Коллегия судей на Кубани проверит сведения о матерящемся судье

ТАСС04:40

По делу о матерящемся судье из Краснодарского края назначена проверка

Кубанские новости06:51

«Да заткнись ты уже..., вот же гавкучая зараза!»: Краснодарский судья на заседании обматерил истца

КП - Кубань04:31

Российский судья обругал и попросил «заткнуться» участницу заседания

Lenta.ru04:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 10:19, Ашберн
Общество

Путин упростил зачисление братьев и сестер в одну школу или детсад

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети получат преимущество при поступлении в школу или детсад, куда уже ходят их братья или сестры.
Коммерсантъ 09:01
Футбол

Второго декабря «Краснодар» сыграет с «Тамбовом»

ФК «Краснодар» сыграет с ФК «Тамбов» второго декабря, сообщает пресс-служба клуба.
АиФ Краснодар 00:39
Политика

Захарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»

РИА Новости 02:55
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17

Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
РБК 08:55
Общество

«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Ведомости 04:17
Армия и оружие

Путин потребовал усилить российский флот

Lenta.ru 06:35
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

RT на русском 07:38
Авто

Во второй половине ноября 3 бренда изменили цены на автомобили

Во второй половине ноября 2019 года цены на автомобили в России изменили 3 автопроизводителя.
Автоновости дня 01:38
Происшествия

В Москве таксист избил пассажира за громкий хлопок дверью

Таксист сильно избил его за слишком громкий хлопок дверью.
Российская газета 07:05
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Ведомости 03:38
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия вчера в 20:00
Технологии

Работающую PlayStation 5 показали на фото

В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Lenta.ru 05:45
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Наука

Исследование: у кошек есть «выражения лиц», но люди их не считывают

Чтобы подтвердить свою догадку, исследователи показали видеоролики с кошками людям из 85 стран и попросили описать, что они чувствуют.
Хайтек 08:15
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло авиаудар по лагерю беженцев в Сирии

News.ru 09:45
Политика

В Крыму ответили на предложение Зеленского по возвращению полуострова

Цеков отметил, что Зеленскому следует думать скорее о том, как «снять раз и навсегда» вопрос Крыма и выстраивать «нормальные отношения» с Россией.
РБК 08:44
Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Комсомольская правда 01:35
Технологии

«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей

"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
DP.RU 08:33
Футбол

Инсайдеры: Лионель Месси получит шестой «Золотой мяч»

В этом году церемония пройдет в понедельник, 2 декабря, и эксперты сообщают, что свой шестой приз получит аргентинский капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси.
Вести.Ru 03:45
Авто

В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Тарантас Ньюс 29 ноября в 16:10
Спорт

Португальцы стали трехкратными чемпионами мира по пляжному футболу

Мужская сборная Португалии по пляжному футболу переиграла команду Италии со счетом 6:4 в финале чемпионата мира.
ТАСС Спорт вчера в 17:16
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Российская газета 06:02
Происшествия

СК начал проверку после драки между школьником и учителем в Белгороде

Следствие начало доследственную проверку после появления в Сети видео с дракой между учеником и учителем в школе Белгорода.
РБК 09:54
Политика

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит Интерфакс-Украина его слова на пресс-конференции в Киеве.
RT на русском 07:25
Происшествия

Житель Новосибирска забил до смерти пятилетнюю девочку

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве пятилетней девочки.
НДН.инфо 05:28
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Политика

Зеленский заявил о «плане Б» по ситуации в Донбассе

Владимир Зеленский заявил о существовании «плана Б» по ситуации в Донбассе.
ТК Звезда 06:21
Армия и оружие

США используют курдских боевиков для связи с террористами ИГИЛ в Сирии

Ранее эксперты отмечали, что США спонсируют террористов в САР деньгами от незаконной продажи сирийской нефти, которую курдские радикалы выкачивают для американцев на оккупированных территориях.
Экономика сегодня вчера в 19:02
Политика

Пакистан вернет России $93,5 млн долга по операциям бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Пакистан вернет РФ долг в размере 93,5 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
ПРАЙМ 10:01
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
RT на русском вчера в 04:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное