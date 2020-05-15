с чего всё началось

В удовлетворении заявления мирового судьи об уходе в добровольную отставку было отказано. За совершение дисциплинарного проступка на мирового судью Переверзеву наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением 7-го квалификационного класса.

На Кубани судью лишили полномочий за нецензурный тост на видео

Общество Глава ВОЗ призвал уделить внимание воспалительному синдрому у детей Женева, Швейцария, 15 мая 2020, 20:39 — REGNUM Срочно уделить внимание воспалительному синдрому у детей, зафиксированному в Европе и Северной Америке на фоне пандемии коронавируса, призвал всё мировое сообщество 15 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве. 26

Энергетика «Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома». 815

Политика Рогозин провёл совещание по добыче полезных ископаемых на Луне Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провёл 15 мая совещание, посвящённое исследованию и освоению лунных ресурсов.

Политика МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений. 463

Общество Врач: число погибших от коронавируса в США может быть вдвое больше Количество жертв коронавируса в США может вырасти вдвое, если посчитать умерших в домах престарелых, рассказал в интервью RT профессор медицины и гериатрии в Школе медицины Бостонского университета Томас Перлс. 2

Политика Трамп заявил, что вакцина от коронавируса может быть бесплатной Вашингтон, 16 мая 2020, 00:49 — REGNUM Вакцина от нового коронавируса, которую разрабатывают американские специалисты, может распространяться в будящем бесплатно, заявил президент США Дональд Трамп 15 мая в ходе пресс-конференции. 1

Кино Скончалась актриса Алла Мещерякова Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении. 89

Здоровье Власти решили пока не ослаблять в Алтайском крае режим ограничений Вопрос о возможности снятия режима ограничений по коронавирусу в Алтайском крае обсуждали в пятницу, 15 мая, на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба. 5

Авто В России резко подешевели электромобили Jaguar I-Pace Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу JLR, такое решение было принято в связи с обнулением пошлины на импорт электромобилей в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года. 70

Политика Украина столкнулась с угрозой дефицита воды «Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — говорится в заявлении от 13 мая. 94

Общество Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин дал новые поручение правительству и региональным властям в связи с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости". 19

Здоровье Пульмонолог объяснила эффект «матового стекла» Врач рассказала, что смертельные случаи от коронавируса были зафиксированы и среди людей, которые не страдают хроническими заболеваниями. 3

Общество Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 789

Политика В Сирии прокомментировали сообщения об отставке Асада Представители сирийской оппозиции, утверждающие, что президент Башар Асад может уйти в отставку, выдают желаемое за действительное, заявил РИА Новости секретарь сирийского оппозиционного движения "Народная дипломатия" Махмуд Афанди.

Наука Несладкая жизнь: COVID-19 может вызвать отсроченный диабет Специалисты опасаются, что подобные нарушения обмена веществ могут оказаться и отдаленным последствием COVID-19.

Здоровье Вспышка коронавируса выявлена в городской больнице Вологды По данным регионального оперативного штаба, к 15 мая в Вологодской области число инфицированных коронавирусом достигло 398 человек, за сутки подтверждено 37 новых случаев, из которых 23 — в Вологодской городской больнице № 1. 3