Экономика
Московский КомсомолецНа Кубани увеличат прожиточный минимум пенсионера
Согласно приказу краевого министерства труда и соцразвития от 23 августа 2019 года, величина прожиточного минимума во втором квартале нынешнего года составляет для трудоспособного населения 12 030 рублей в месяц, для детей – 10 639 рублей в месяц, для пенсионеров – 9159 рублей в месяц, всего на душу населения – 11 107 рублей в месяц.
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