Экономика
Московский КомсомолецНа Кубани увеличат прожиточный минимум пенсионера
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал региональный закон «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Краснодарском крае на 2020 год». Документ опубликован на официальном сайте краевой администрации.
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Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума столичным пенсионерам
Парламентская газета06:20
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Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из «Основного инстинкта»
Popcornnews.ru вчера в 01:00
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Шоу-бизнес
«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы
Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform вчера в 18:03
Общество
Ространснадзор обязал «Победу» изменить правила провоза ручной клади
Ространснадзор обязал авиакомпанию «Победа» изменить правила провоза ручной клади, говорится в материалах в системе «СПАРК-Интерфакс».
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Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта
Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
REGNUM 03:49
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Подозреваемый в убийстве аспирантки попросил принести ему в СИЗО очки
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На Украине заявили о готовности к снятию санкций с России
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "РБК Украина" заявил, что Киев "уже пять лет" готов к тому, чтобы не продлевать санкции в отношении России.
РИА Новости 04:22
Происшествия
Венгрия отпустила задержанных в Будапеште российских болельщиков
Власти Венгрии отпустили российских болельщиков, задержанных на прошлой неделе перед матчем Лиги Европы между московским ЦСКА и венгерским клубом "Ференцварош".
ТАСС 06:27
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Малышева подаст в суд на ряд СМИ
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Технологии
WSJ: Google тайно собирает медицинские данные миллионов пользователей
Как сообщает Wall Street Journal, IT-гигант тайно собирает данные о здоровье миллионов американцев, которые даже не подозревают, что их медицинские анализы и результаты обследования хранятся на серверах Google.
Газета.Ru 05:33
Политика
В Крым прибыла крупная делегация иностранных журналистов
В Крым с ознакомительным визитом прибыла крупная делегация иностранных журналистов.
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Принц Гарри променял Елизавету II на тещу
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Общество
«Гринпис России» попросил Минприроды запретить одноразовый пластик
«Гринпис России» обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с просьбой запретить использовать на территории страны несколько видов пластиковых загрязнителей окружающей среды, включая влажные салфетки.
РБК 07:39
Технологии
Низкую зарплату сотрудников в России назвали причиной утечки данных
Гедгафов указывает, что средняя зарплата сотрудника, который имеет доступ к данным, в России составляет 27 тыс. руб. Аналогичную сумму можно получить, продав на черном рынке две-три записи с персональными данными, отметил эксперт EY.
РБК 05:26
Политика
Савченко призвала Зеленского «не быть лохом»
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко написала обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на своей странице в Facebook.
РИА Новости 06:48
Экономика
Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга
Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
Российская газета 08:00
Общество
Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 05:18
Политика
Соловьев ответил на возбуждение уголовного дела на Украине
Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не понимает, каким образом Украина могла открыть в отношении него уголовное производство о нарушении территориальной целостности страны.
Lenta.ru 06:05
Политика
Депутат пришел на заседание рады в маске Джокера
Известия 06:56
Игры
Инсайдер: студия Hangar 13 работает над Mafia IV
Помимо работы над Mafia IV, студия планирует выпустить Mafia II Remaster. По словам инсайдера, над ней работает чешский филиал Hangar 13.
CyberSport.ru 04:22
Происшествия
На Ставрополье в лесу нашли телефон пропавшей школьницы
В Ставропольском крае в лесу обнаружили мобильный телефон 16-летней девочки, которая утром 11 ноября пропала после того, как вышла из дома.
RT на русском 07:07
Авто
Новый Porsche 911 Turbo появился на официальных фото
Новый Porsche 911 Turbo впервые появился на официальных фото. Снимки представлены автомобилестроителем в аккаунте социальной сети Instagram.
Актуальные Новости 10 ноября в 16:06
Происшествия
СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Gazeta.SPb 03:39
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 06:50
Политика
США пригрозили Турции санкциями за покупку российских С-400
Ранее США исключили Турцию из программы производства своего самолета F-35, пригрозив дальнейшими санкциями за покупку С-400.
Аргументы и Факты 10 ноября в 13:25
Армия и оружие
У берегов Израиля нашли российскую подлодку
Вооружённое обострение на юге Израиля с участием палестинской группировки «Исламский джихад» отводит на второй план вопросы вокруг замеченной в израильских территориальных водах российской подлодки.
News.ru 05:30
Шоу-бизнес
Супруга Алека Болдуина потеряла ребенка
Жена американского актера Алека Болдуина Хилария на своей странице в Instagram призналась, что потеряла ребенка.
Телеканал 360° 03:48