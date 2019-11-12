Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецНа Кубани увеличат прожиточный минимум пенсионера

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал региональный закон «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Краснодарском крае на 2020 год». Документ опубликован на официальном сайте краевой администрации.
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Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума столичным пенсионерам

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URA.Ruвчера в 08:11

С.Собянин подписал закон об установлении прожиточного минимума для пенсионера на 2020 г

Агентство Москва04:50
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