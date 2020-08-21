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Деловая газета. Юг
Деловая газета. Юг

На Кубани в июле 2020 года выдача ипотечных кредитов выросла на 37%

Объем займов, выданных на покупку жилья, в июле составил 8,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель вырос на 52%. По объему ипотечных кредитов Кубань заняла седьмое место среди регионов России.В источнике
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Телеканал 360°

Выдача ипотеки побила рекорд в июле

Телеканал 360°10:03
РБК Кавказ

На Ставрополье выдача кредитных карт в июле 2020 года выросла на 28%

РБК Кавказ18 августа в 03:25
News.ru

В июле выдали рекордное число ипотек

News.ru07:20
РИА Новости

ОКБ зафиксировало рекордную выдачу ипотечных кредитов в июле

РИА Новости05:50
Lenta.ru

Россияне начали оформлять ипотеку на максимальные сроки

Lenta.ru05:16
Коммерсантъ

Граждане активно берут длинные кредиты под низкий процент

Коммерсантъвчера в 14:40
РБК

Рекордная выдача ипотечных кредитов зафиксирована в июле

РБК08:05

Суд перенес слушания по делу Ефремова из-за его отказа от адвокатов

А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали. Такое же было в сторону моего адвоката Пашаева, и эти улыбочки от Добровинского, и в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других посильнее.
Михаил Ефремов
Актёр
РБК10:13
576

Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав

Исковое заявление о лишении родительских прав отца и матери, ранее опубликовавших видео с издевательствами над младенцем, подано в Центральный районный суд Сочи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
РИА Новости03:31
103

На территории стадиона «Ахмат Арена» совершён обряд жертвоприношения

На территории спорткомплекса провели религиозный обряд жертвоприношения, посвящённый приближающейся 69-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, — сообщили в Instagram стадиона.
News.ru09:35
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Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области

Ограничения касаются граждан старше 65 лет Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности из-за COVID-19 на территории региона до 6 сентября.
Правда УрФО08:56
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В «Роскосмосе» сообщили результаты проверки российских модулей МКС

Позже в "Роскосмосе" рассказали РИА Новости, что в пятницу экипаж станции изолируется в российском модуле "Звезда" на три дня, пока будет идти поиск места утечки на американском сегменте, которая не несет никакой угрозы для МКС и ее экипажа.
2:30
РИА Новости10:31
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Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре

Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве.
Российская газета06:47
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Массовые мероприятия в Саратове запретили до 7 сентября

В документе руководителям организаций, деятельность которых не была приостановлена, предусмотреть режим самоизоляции для лиц старше 65 лет по 7 сентября включительно (ранее он был установлен по 23 августа).
СаратовБизнесКонсалтинг10:29
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