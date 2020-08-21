На Кубани в июле 2020 года выдача ипотечных кредитов выросла на 37%
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Объем займов, выданных на покупку жилья, в июле составил 8,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель вырос на 52%. По объему ипотечных кредитов Кубань заняла седьмое место среди регионов России.В источнике
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