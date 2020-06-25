Общество
REGNUMНа Кубани откроют авиасообщение между Краснодаром и Сочи
Краснодар, 25 июня 2020, 12:37 — REGNUM Межмуниципальное пассажирское сообщение будет открыто на территории Краснодарского края с 27 июня. Решение было принято 25 июня на заседании регионального оперативного штаба.
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С субботы в крае возобновляется межмуниципальное транспортное сообщение
Администрация Краснодарского края07:24
На Кубани с 27 июня откроют межмуниципальные пассажирские перевозки и авиасообщение
Сайт города Армавира05:34
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На Кубани возобновят межмуниципальное автобусное сообщение и откроют детские сады
Муниципальный вестник Армавира05:42
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 09:01, Ашберн
Кино
Вышел трейлер драмы с Деппом и Паттинсоном «В ожидании варваров»
На YouTube опубликован трейлер американо-итальянской фантастической драмы колумбийского режиссера, обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского МКФ Сиро Герры "В ожидании варваров" (Waiting For The Barbarians).
Российская газета 07:03
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы
Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
REGNUM 07:53
Общество
Памфилова назвала провокацией попытку двойного голосования
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что ведущий "Дождя" Павел Лобков смог проголосовать на своем участке и с помощью электронного голосования.
РИА Новости 08:35
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП
Михаил Ефремов готов позаботиться о детях погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 04:33
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
Известия 06:27
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
Политика
В Совфеде заявили о вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ
Западные страны с января 2020 года проводят кампанию по вмешательству в суверенный конституционный процесс в России.
Известия 08:45
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram
Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК вчера в 16:08
Политика
СК объявил в международный розыск журналиста Муждабаева
Следствие объявило в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, заочно обвиняемого в призывах к терроризму.
ТАСС 08:02
Политика
Песков объяснил, почему Путин решил внести поправки в Конституцию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему ранее глава государства отказывался от внесения поправок в главный документ страны, а потом передумал.
Neva.Today 07:15
Политика
Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово
Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новости вчера в 10:40
Политика
Лукашенко хочет обсудить с Путиным внешнее вмешательство в выборы
Минск, 25 июня 2020, 13:37 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию вмешательством извне в белорусские президентские выборы.
REGNUM 06:37
Общество
Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову
Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press.
Известия 08:17
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Места в детском саду положены на дошкольников по закону, и за отказ парламентарий предлагает установить для родителей ежемесячную выплату в размере регионального минимального размера оплаты труда.
Российская газета 02:47
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
Общество
Путин сообщил о выплате еще по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет
Газета.Ru 23 июня в 13:04
Авто
АвтоВАЗ тестирует обновленный Lada Largus в люксовой версии
В объективы автопапарацци попал прототипа Lada Largus Facelift в премиальном исполнении, тестируемый в Тольятти.
Letnews.ru 03:00
Политика
Путин потребовал не накручивать явку на голосовании по Конституции
«Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными, здесь нельзя допускать никакой "принудиловки", "накрутки явки", не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто никогда не смог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане»,— сказал господин Путин на встрече с членами Общественной палаты.
Коммерсантъ 07:31
Политика
Новым главой Россотрудничества стал внук Примакова
Новым руководителем Россотрудничества — агентства по продвижению «мягкой силы» за рубежом — стал депутат и тележурналист Евгений Примаков.
РБК 07:15
Политика
Премьер-министр Косово отказался от переговоров с Сербией в США
Приштина, 25 июня 2020, 11:15 — REGNUM Премьер-министр самопровозглашенного Косово Авдулах Хоти отказался участвовать в переговорах с руководством Сербии в США, намеченных на 27 июня.
REGNUM 04:15
Политика
В Раде заявили о плане по уничтожению Украины
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил о плане по уничтожению Украины путем превращения ее в "актив и колонию".
РИА Новости вчера в 21:06
Космос
Crew Dragon вернется с МКС на Землю в августе
Общественная служба новостей вчера в 23:09
Армия и оружие
У российской «Арматы» прошли «детские болезни»
Стадия «детских болезней» у техники на платформе «Армата» прошла, сообщил РИА Новости руководитель бригады Уралвагонзавода, готовящей технику к параду Победы, Михаил Бегман.
Lenta.ru 08:36
Кино
Вышел трейлер фильма Данилы Козловского, который снимали под Курском
Kurskcity.ru 02:20
Экономика
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России до 6,6%
Ожидание падения мирового ВВП ухудшили до 4,9% (–1,9 п. п.) в 2020 году. Прогноз по России ухудшили до падения ВВП на 6,6% (–1,1 п. п.).
Коммерсантъ вчера в 10:27
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Футбол
«Оренбург» заявил о восьми заболевших коронавирусом в клубе
Шесть игроков и два сотрудника футбольного "Оренбурга" заболели коронавирусом.
Российская газета 08:24
Армия и оружие
В США заявили, что за учениями «Кавказ-2020» последует захват Херсона
Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия "под прикрытием" учений "Кавказ-2020" может попытаться захватить перекрывающую подачу воды в Крым дамбу в Херсонской области.
Газета.Ru 07:32