Краснодар, 25 июня 2020, 12:37 — REGNUM Межмуниципальное пассажирское сообщение будет открыто на территории Краснодарского края с 27 июня. Решение было принято 25 июня на заседании регионального оперативного штаба.

На Кубани откроют авиасообщение между Краснодаром и Сочи

Кино Вышел трейлер драмы с Деппом и Паттинсоном «В ожидании варваров» На YouTube опубликован трейлер американо-итальянской фантастической драмы колумбийского режиссера, обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского МКФ Сиро Герры "В ожидании варваров" (Waiting For The Barbarians).

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй. 3,7K

Общество Памфилова назвала провокацией попытку двойного голосования Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что ведущий "Дождя" Павел Лобков смог проголосовать на своем участке и с помощью электронного голосования. 1,1K

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве. 868

Общество Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне. 451

Политика Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры. 64

Политика Лукашенко хочет обсудить с Путиным внешнее вмешательство в выборы Минск, 25 июня 2020, 13:37 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию вмешательством извне в белорусские президентские выборы. 233

Общество Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press. 51

Общество В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду Места в детском саду положены на дошкольников по закону, и за отказ парламентарий предлагает установить для родителей ежемесячную выплату в размере регионального минимального размера оплаты труда. 560

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Политика Путин потребовал не накручивать явку на голосовании по Конституции «Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными, здесь нельзя допускать никакой "принудиловки", "накрутки явки", не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто никогда не смог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане»,— сказал господин Путин на встрече с членами Общественной палаты. 691

Политика Новым главой Россотрудничества стал внук Примакова Новым руководителем Россотрудничества — агентства по продвижению «мягкой силы» за рубежом — стал депутат и тележурналист Евгений Примаков. 64

Политика Премьер-министр Косово отказался от переговоров с Сербией в США Приштина, 25 июня 2020, 11:15 — REGNUM Премьер-министр самопровозглашенного Косово Авдулах Хоти отказался участвовать в переговорах с руководством Сербии в США, намеченных на 27 июня. 23

Политика В Раде заявили о плане по уничтожению Украины Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил о плане по уничтожению Украины путем превращения ее в "актив и колонию". 883

Экономика МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России до 6,6% Ожидание падения мирового ВВП ухудшили до 4,9% (–1,9 п. п.) в 2020 году. Прогноз по России ухудшили до падения ВВП на 6,6% (–1,1 п. п.). 348