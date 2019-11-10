Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа Кубани возросло число детей, госпитализированных с отравлением

Более 50 школьников госпитализированы после отравления в Кропоткине, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края. Ранее сообщалось о госпитализации 41 человека.
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На Кубани 51 ребенка госпитализировали в инфекционное отделение

ТАСС07:26

В школах Краснодарского края проведут внеочередные проверки качества питания после отравления детей в Кропоткине

Кубанские новости09:11

На Кубани после массового отравления госпитализирован 51 ребенок

КП - Кубань07:15

После массового отравления школьников на Кубани возбудили уголовное дело

Юга.ру08:49

Число попавших в больницы с отравлением детей на Кубани возросло до 51

Интерфакс07:03

На Кубани организовали проверку после отравления школьников

РИА Новости09:00

Роспотребнадзор выяснит причины массового отравления школьников на Кубани

Кубань 2408:03
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Происшествия

Силовики назвали причину смерти убитой в Петербурге выпускницы СПбГУ

Выпусница СПбГУ Анастасия Ещенко, в убийстве которой подозревают доцента вуза, историка Олега Соколова, погибла от огнестрельного ранения.
РБК 08:38
Политика

Телефоны британских парламентариев пытаются защитить от кибератак

Как пишет газета Daily Mirror, поводом для тревоги стал взлом некоторых телефонов.
Эхо Москвы 09:00
Общество

Стало известно о переносе климатической зимы в Москве

Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Политика

Задержанного в Польше Мазура передали на поруки украинскому консулу

Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Происшествия

Россиянина, подозреваемого в убийстве, нашли мертвым в Австралии

Интерфакс 05:12
Хоккей

Сошников: стремиться в НХЛ - нормально, и это не вопрос патриотизма

Форвард сборной России по хоккею и "Салавата Юлаева", лучший снайпер КХЛ Никита Сошников в интервью корреспонденту РИА Новости Семёну Галькевичу вспомнил, как работал в подмосковном "Атланте" с Алексеем Кудашовым и Алексеем Жамновым, рассказал, в какой степени его мотивирует желание вернуться в НХЛ, и оценил перспективы уфимского клуба в нынешнем сезоне.
РИА Новости 02:00
Политика

Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского

Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.
РБК 06:54
Политика

The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии

Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Общество

Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году

РИА Новости вчера в 12:16
Политика

Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест

На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал главу ведомства из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
РИА Новости 06:48
Хоккей

Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru 09:16
Общество

Роухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране

Президент Ирана Хасана Роухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.
Газета.Ru 03:42
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Экономика

83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам

За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
REGNUM 08 ноября в 02:37
Происшествия

Имя подозреваемого в убийстве историка Соколова стерли с сайта РВИО

Имя историка Санкт-Петербургского государственного университета, который подозревается в зверском убийстве своей студентки, стерли с сайта Российского военно-исторического общества.
Невские Новости вчера в 15:36
Происшествия

Коллега убившего студентку преподавателя называл его опасным

Историк Евгений Понасенков заявил, что предупреждал руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) о «ненормальности» преподавателя Олега Соколова, который, предположительно, убил и расчленил свою студентку.
Lenta.ru вчера в 08:05
Хоккей

У Задорова диагностирован перелом челюсти

Защитник «Колорадо» Никита Задоров получил перелом челюсти в матче против «Нэшвилла» (9:4). Об этом сообщает шеф-редактор Denver Sports Эй Джей Хэфеле на своей странице в Twitter.
Sportbox.RU 08 ноября в 15:45
Культура

Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»

Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru вчера в 00:38
Финансы

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Стоимость текущих счетов составляла 1,1% годовых, в результате средняя стоимость всех клиентских средств Сбербанка составила 3,9%. В октябре Сбербанк заработал 74,1 млрд руб. чистой прибыли против 72,8 млрд годом ранее.
Ведомости 08 ноября в 08:41
Здоровье

Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, терапевт из США назвал список из 6 лекарств, прием которых может закончиться смертью для пожилых людей: Минеральные масла для лечения запора.
HotMurom.ru 07 ноября в 13:11
Теннис

Медведев поборется за победу на итоговом турнире ATP в Лондоне

В воскресенье в Лондоне стартует итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), участие в котором примет четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
РИА Новости вчера в 16:20
Космос

Илон Маск рассказал об условиях создания колонии на Марсе

Глава компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter рассказал о том, что потребуется для формирования колонии на Марсе.
Аргументы и Факты 08 ноября в 09:39
Происшествия

Самолет «Победы» вынужденно сел в Самаре из-за хулиганства пассажирки

Самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполняющий рейс Челябинск — Сочи, из-за хулиганства пассажирки совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары.
РБК 05:35
Происшествия

В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru вчера в 02:51
Авто

В Россию привезли уникальный гиперкар стоимостью 160 миллионов рублей

В Сети появились изображения гиперкара стоимостью 160 миллионов рублей, снятые в московском аэропорту.
OAnews вчера в 04:02
Общество

Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
RT на русском 09:14
Футбол

Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1

«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском вчера в 16:04
Происшествия

В Москве избили бывшего главу полиции чеченского города Аргун

Весьма 06:42
Общество

Редкое астрономическое явление смогут увидеть жители Ставрополья

Жители европейской части России 11 ноября смогут увидеть редкое астрономическое явление – транзит Меркурия по диску Солнца.
Newstracker.ru 08 ноября в 23:43
Шоу-бизнес

Сын Валерии жестко высказался об отце-тиране Шульгине

Сын певицы Валерии Артемий Шульгин жестко ответил Юлии Михальчик, защитившей на этой неделе своего экс-любовника Александра Шульгина.
Народные новости 08:12
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