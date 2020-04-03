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Юга.руНа Кубани выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
В России 6 апреля стало известно, что за сутки в стране зарегистрировали 954 случая заражения COVID-19, из них 11 — в Краснодарском крае Коронавирус, или COVID-19 — новый возбудитель ОРВИ, передающийся воздушно-капельным путем, который появился в декабре 2019 года в Китае и к концу марта 2020 года распространился по 180 странам.
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На Кубани выявили 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
Московский Комсомолец Краснодар03 апреля в 03:52
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 06:29, Ашберн
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