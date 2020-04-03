В России 6 апреля стало известно, что за сутки в стране зарегистрировали 954 случая заражения COVID-19, из них 11 — в Краснодарском крае Коронавирус, или COVID-19 — новый возбудитель ОРВИ, передающийся воздушно-капельным путем, который появился в декабре 2019 года в Китае и к концу марта 2020 года распространился по 180 странам.

Политика Мишустин выступил против закрытия границ в регионах Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Общество Госпитализирован заразившийся коронавирусом Борис Джонсон Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, госпитализирован для сдачи дополнительных анализов.

Шоу-бизнес Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.

Здоровье Вирусолог назвал наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей Категорию людей, наиболее уязвимую для коронавирусной инфекции, назвал в эфире канала «Россия 1» главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев.

Общество Петриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, сказал в интервью РИА Новости директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

Общество Роспотребнадзор объявил о начале домашнего тестирования на коронавирус Москва, 6 апреля 2020, 04:25 — REGNUM Бесконтактное тестирование на CОVID-19 начнет проводить центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) для всех желающих с 6 апреля в Москве и Московской области, сообщается на сайте ведомства.

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Футбол Смолов объяснил возвращение в Россию Российский форвард «Сельты» и национальной команды России Федор Смолов объяснил, почему принял решение о возвращении в Россию из Испании.

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