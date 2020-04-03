Общество

Юга.руЮга.руНа Кубани выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

В России 6 апреля стало известно, что за сутки в стране зарегистрировали 954 случая заражения COVID-19, из них 11 — в Краснодарском крае Коронавирус, или COVID-19 — новый возбудитель ОРВИ, передающийся воздушно-капельным путем, который появился в декабре 2019 года в Китае и к концу марта 2020 года распространился по 180 странам.
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На Кубани выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Юга.ру04:34

На Кубани выявили 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

Московский Комсомолец Краснодар03 апреля в 03:52

На Кубани выявили 11 новых случаев коронавируса

Деловая газета. Юг03:40

На Кубани увеличилось количество заболевших коронавирусом

СочиСтрим03 апреля в 04:02

На Кубани за сутки выявили 17 новых случаев коронавируса

REGNUM03 апреля в 03:56

На Кубани зарегистрировали 11 новых случаев заражения коронавирусом

Кубань 2403:43

На Кубани выявили 17 новых больных коронавирусом

Сайт города Армавира03 апреля в 03:41
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 06:29, Ашберн

17 новых случаев заражения коронавирусом на Кубани

Муниципальный вестник Армавира04 апреля в 00:39
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 06:29, Ашберн
Политика

Мишустин выступил против закрытия границ в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:05
Общество

Мишустин обязал вернуть деньги россиянам за отмену мероприятий

Организаторы культурно-массовых мероприятий, которые были отменены по причине распространения в стране коронавируса, обязаны вернуть деньги, потраченные на билеты.
Профиль 05:45
Общество

Госпитализирован заразившийся коронавирусом Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, госпитализирован для сдачи дополнительных анализов.
МонаВиста 04:06
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий вчера в 04:48
Здоровье

Вирусолог назвал наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей

Категорию людей, наиболее уязвимую для коронавирусной инфекции, назвал в эфире канала «Россия 1» главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев.
Наша версия 03:07
Футбол

Пато: выиграю Кубок Либертадорес, а потом вернусь в Европу

Выиграю Кубок Либертадорес, а потом вернусь.
Чемпионат 06:21
Общество

Петриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, сказал в интервью РИА Новости директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.
РИА Новости 02:07
Общество

Роспотребнадзор объявил о начале домашнего тестирования на коронавирус

Москва, 6 апреля 2020, 04:25 — REGNUM Бесконтактное тестирование на CОVID-19 начнет проводить центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) для всех желающих с 6 апреля в Москве и Московской области, сообщается на сайте ведомства.
REGNUM вчера в 21:25
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Тайка Вайтити пошутил об уходе из кино ради шитья

Режиссер Тайка Вайтити написал в Instagram, что уходит из кино.
Газета.Ru 03:26
Общество

В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:35
Общество

В России за сутки выявили почти тысячу случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки зафиксированы в 49 регионах России, коронавирусная инфекция была выявлена почти у тысячи человек.
Lenta.ru 03:34
ЖКХ

В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
RT на русском 05:13
Общество

82 случая заболеваний коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки

Еще 82 заболевших коронавирусной инфекцией выявлены за сутки в Московской области.
Российская газета 05:21
Общество

В Татарстане расширили список штрафующих за нарушение самоизоляции

В Татарстане расширили круг чиновников, у которых есть право штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции, следует из подписанного 6 апреля указа президента республики.
АиФ Казань 05:37
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06:18
Политика

Путин пока не планирует контактов с Эр-Риядом по ситуации с нефтью

У президента РФ Владимира Путина на этой неделе не планируется контактов с Эр-Риядом на фоне текущей ситуации с нефтью, но при необходимости они могут пройти оперативно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
Общество

Режим самоизоляции могут отменить в Новосибирской области

Напомним, режим самоизоляции пока действует в Новосибирской области до 30 апреля.
Новосибирские новости 02:34
Экономика

Бизнес-омбудсмен просит о расширении мер поддержки

Бизнес-омбудсмен просит о расширении мер поддержки Первый мониторинг последствий пандемии для бизнеса показал, что кризисными явлениями охвачено до 90% компаний в разных секторах, рассказали в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова.
Коммерсантъ 06:00
Шоу-бизнес

Виктория Боня с дочкой извинилась перед Аленой Шишковой

Боня, видимо, расстроилась из-за таких слов модели и поспешила извиниться перед Аленой.
Uznayvse.ru 06:16
Футбол

Смолов объяснил возвращение в Россию

Российский форвард «Сельты» и национальной команды России Федор Смолов объяснил, почему принял решение о возвращении в Россию из Испании.
Vprognoze.ru 03:38
Общество

Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет

Укрепление иммунитета — наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
РИА Новости вчера в 21:00
Хоккей

Скабелка покинет пост главного тренера «Барыса»

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка не договорился с клубом о новом контракте и покинет команду, сообщатся на сайте клуба КХЛ из Казахстана.
РИА Новости 03:36
Экономика

В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей

Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
Lenta.ru 02:01
Общество

Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок

По мнению телеведущего Владимира Соловьева, россиянам следует не тратить время "на крики и написание гневных постов" по поводу отсутствия масок в аптеках, а самим их сделать, передает РИА Новости.
Инфорос 03:36
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Происшествия

В Москве на дороге высадили смертельно раненного мужчину

Ранее СМИ сообщили, что мужчину с огнестрельным ранением высадили из иномарки в районе Капотни.
РИА Новости 06:06
Технологии

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ с функциями расшифрования аудио в текст и возможностью создавать ботов.
ТАСС вчера в 20:12
Происшествия

В Калуге подтвердился еще один случай коронавируса

Количество людей с официально подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в Калужской области выросло с шести до семи.
Kaluga24.tv 03:09
Политика

Песков сообщил о продлении дистанционной работы Путина

Режим дистанционной работы президента России Владимира Путина продлится еще минимум неделю.
Известия вчера в 06:44
Футбол

66-летний ветеран «Спартака» рассказал о встрече с росгвардейцами во дворе

Двукратный чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал об общении с сотрудниками Росгвардии во дворе собственного дома в Москве.
Lenta.ru вчера в 17:07
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