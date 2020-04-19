Коронавирус
Деловая газета. ЮгНа Кубани выявили 48 новых случаев коронавируса
Общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 383 человек. В целом в России за сутки было зарегистрировано 6060 новых случаев заболевания в 78 регионах, при этом 43% заразившихся были выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни.
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Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российская газета 10:20
Футбол
20 лет назад Редондо совершил невозможный финт
Сегодня исполнилось 20 лет легендарному финту Фернандо Редондо в матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Реал».
Спорт-Экспресс 09:26
Игры
Авторы Metro: Exodus из 4A Games делают кооперативную игру на Unreal Engine 4
Больше ничего о проекте узнать не удалось, но вряд ли нас ждёт проект во вселенной «Метро 2033».
Игромания.ру вчера в 09:42
Шоу-бизнес
Прилучный попросил не вмешиваться в их с Муцениеце отношения
Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Газета.Ru 12:55
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 09:25
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли 16 апреля поддержал идею запуска программы льготной ипотеки под 6,5% годовых в стране.
Известия 17 апреля в 00:30
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
Авто
Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом
Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч
В стране умерли 40 585 человек, выздоровели 67 052. Общее число зараженных достигло 742 442.
Коммерсантъ 16:18
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Общество
Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков
Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
РИА Новости 15:39
Путешествия
В Турции назвали сроки открытия туристического сезона
Российская газета вчера в 11:36
Политика
Путин поздравил жителей России с Пасхой
В воскресенье, 19 апреля, президент России Владимир Путин поздравил жителей России с Пасхой. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
Форпост Северо-Запад 03:33
Футбол
«Наполи» предлагает Азмуну 5-летний контракт
По данным источника, итальянский клуб предложил иранскому нападающему контрактное соглашение на 5 лет.
Vprognoze.ru 16:05
Политика
Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса
Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости 13:05
Наука
Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Энергетика
Потребление бензина в крупных городах России упало на 35–50%
«За первые две недели апреля после введения мер изоляции падение по бензину в крупных городах составляет 30–50%, по дизелю падение чуть меньше, потребление керосина упало более чем в два раза»,— сказал господин Сорокин на брифинге (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 16 апреля в 13:42
Общество
Академик объяснил рост выявленных случаев коронавируса в России
Число заболевших коронавирусом в России растет из-за расширения тестирования, отмечает Николай Брико, академик и главный внештатный эпидемиолог России.
ToDay News Ufa 11:47
Шоу-бизнес
Mash: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Состояние известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, начало улучшаться, врачи снова приступили к активному лечению звезды, сообщает Telegram-канал Mash.
Live24 06:12
Политика
Границы государств предложили оставить закрытыми еще на год
«Думаю, что наши сограждане могли бы использовать эту ситуацию для того, чтобы насладиться красотами собственной страны», — предложил Земан.
Lenta.ru 14:33
Общество
Рогозин сообщил о новой ракете, использующей сжиженный природный газ
Москва, 19 апреля 2020, 21:05 — REGNUM Перспективная российская космическая ракета будет оснащена двигателем, работающем на сжиженном природном газе, заявил 19 апреля руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
REGNUM 14:05
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Здоровье
Минздрав Белоруссии прогнозирует снижение заболеваемости коронавирусом
Главный санитарный врач Белоруссии Наталья Жукова считает, что снижение заболеваемости COVID-19 в республике начнётся через три-четыре недели.
News.ru 15:56
Кино
Премьера фильма о советском космонавте состоится в онлайн-кинотеатрах
С 23 апреля на more.tv, wink и ivi выходит картина «Спутник» (2020).
Профиль 09:50
Экономика
У спикера крымского парламента за год доход вырос в три раза
Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте регионального парламента, в собственности Константинова, как и в предыдущие годы, находятся квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, три автомобиля и прицеп.
News.ru вчера в 07:22
Политика
Историк Зданович рассказал об обнаружении останков Гитлера
Старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Зданович рассказал о обнаружении советской контрразведкой СМЕРШ останков фюрера Германии Адольфа Гитлера.
ФАН вчера в 22:46