Коронавирус

Деловая газета. ЮгДеловая газета. ЮгНа Кубани выявили 96 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 96 человек, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф. Это самый большой показатель выявленных в регионе случаев коронавируса за сутки с начала пандемии.
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На Кубани за последние сутки подтверждено 96 новых случаев коронавируса

Администрация Краснодарского края04:24

Где на Кубани обнаружили новых заражённых коронавирусом

Anapa.life04:24

Коронавирус на Кубани: достоверная информация на 3 мая

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В Краснодарском крае короновирусом заболели еще 96 человек

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В Краснодарском крае на 4 мая подтверждено 96 случаев заражения коронавирусом

Кубанские новости03:59

Из 96 новых случаев заболевания коронавирусом на Кубани семь оказались завозными

Блокнот Краснодар04:31

Снова завозные: оперштаб Кубани рассказал о 96 заболевших COVID-19

РБК Краснодар04:33
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:51, Ашберн
Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Плющенко отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Александра.
Lenta.ru 11:29
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Общество

В Петербурге сообщили о трех умерших пациентах с коронавирусом

В Санкт-Петербурге скончались еще три человека с коронавирусной инфекцией, все они имели хронические заболевания, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
РБК 13:36
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Общество

Украина приняла решение ослабить карантин

Правительство Украины приняло решение о поэтапном ослаблении карантинных мер. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.
Lenta.ru 09:29
Гаджеты

Apple выпустила новый Macbook Pro

Американская корпорация Apple выпустила новую модель Macbook Pro с 13-дюймовым экраном.
Lenta.ru 10:28
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Общество

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
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Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
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Путешествия

Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны

Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
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Происшествия

В Хакасии умер молодой врач, заражённый коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Хакасии подтверждено 302 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 06:32
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Общество

Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии

Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 10:22
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Кино

Тайка Вайтити снимет новый фильм во вселенной «Звездных войн»

КиноПоиск 13:10
Общество

Эпидемиолог Минздрава назвал сроки спада пандемии в России

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный кардиолог Минздрава РФ, академик РАН Сергей Бойцов призвал ужесточить карантинные меры в России.
Gazeta.SPb вчера в 22:43
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Политика

В Кремле объяснили личное участие Путина в решении проблем

Журналист напомнил Пескову, что во время совещания на прошлой неделе по пожароопасной ситуации в регионах между федеральным центром и региональными властями наблюдалась разобщенность, в итоге последней инстанцией в том вопросе снова стал Путин.
Lenta.ru 10:16
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
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Общество

Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию

Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ 10:09
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Футбол

Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

РИА Новости 05:14
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
3,1K
Общество

В Москве от коронавируса умер митрополит Иона

Вести.Ru 06:27
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Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
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Политика

В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»

Правительство ФРГ положительно относится к проекту «Северный поток – 2» и рассчитывает на его завершение.
Известия 07:23
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Здоровье

31 новый случай коронавируса выявлен в Кировской области

Общее число случаев достигло 674. По данным на 4 мая, в Кировской области число выявленных случаев заражения коронавирусом составляет 674.
РИА НаВятке 04:13
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Происшествия

Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 12:00
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Политика

В Москве отрепетировали воздушный парад Победы

Росбалт 08:41
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Кино

Премьеру фильма «Джон Уик 4» перенесли на год

Ранее премьера фильма была запланирована на 21 мая 2021 года. Серия посвящена истории наемного киллера Джона Уика.
Известия 02 мая в 17:26
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Общество

В Китае выпустили мультфильм о коронавирусе и реакции США

Короткометражный анимационный фильм в стиле LEGO, в котором описываются действия китайских властей во время и после эпидемии коронавируса, а также реакция Вашингтона, был опубликован 30 апреля китайским государственным агентством Синьхуа.
ИА Красная Весна 02 мая в 08:54
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Спорт

Завтра к World War Z выходит дополнение Marseilles с ракетной установкой

Сотрудничество потребуется игрокам и при управлении массивной ракетной установкой.
Игромания.ру 11:51
Авто

Самые слабые места в защищенных автомобилях назвал автоугонщик

В связи с участившимися угонами автомобилей во время карантина из-за дефицита запчастей журналисты узнали у самих угонщиков, какие места в защищенных автомобилях самые уязвимые.
Shraibikus News вчера в 09:05
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Общество

Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных

«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости.
RT на русском вчера в 13:59
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Политика

Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 07:54
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Политика

Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об «узурпации власти», сообщил его адвокат Виталий Сердюк.
Коммерсантъ 11:28
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