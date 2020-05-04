Коронавирус
Деловая газета. ЮгНа Кубани выявили 96 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 96 человек, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф. Это самый большой показатель выявленных в регионе случаев коронавируса за сутки с начала пандемии.
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На Кубани за последние сутки подтверждено 96 новых случаев коронавируса
Администрация Краснодарского края04:24
Из 96 новых случаев заболевания коронавирусом на Кубани семь оказались завозными
Блокнот Краснодар04:31
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:48, Ашберн
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