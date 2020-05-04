Коронавирус

Деловая газета. ЮгДеловая газета. ЮгНа Кубани выявили 96 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 96 человек, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф. Это самый большой показатель выявленных в регионе случаев коронавируса за сутки с начала пандемии.
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В Краснодарском крае короновирусом заболели еще 96 человек

Кубань 2404:28

На Кубани за последние сутки подтверждено 96 новых случаев коронавируса

Администрация Краснодарского края04:24

Снова завозные: оперштаб Кубани рассказал о 96 заболевших COVID-19

РБК Краснодар04:33

Где на Кубани обнаружили новых заражённых коронавирусом

Anapa.life04:24

В Краснодарском крае на 4 мая подтверждено 96 случаев заражения коронавирусом

Кубанские новости03:59

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 4 мая 2020 года увеличилось еще на 96 человек

КП - Кубань04:02

Коронавирус на Кубани: достоверная информация на 3 мая

Россия.Кубаньвчера в 03:37
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Общество

В Кузбассе продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 11 мая, ограничительные меры начнут снимать поэтапно, после снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Кемеровской области в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:07
14
Общество

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
29
Происшествия

В Тюмени нашли сбежавшего 15 лет назад из части солдата

Военные следователи нашли мужчину, который 15 лет назад сбежал из части и скрывался в Тюменской и Свердловской областях, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК России по Тюменскому гарнизону ЦВО.
РИА Новости 06:48
64
Общество

Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»

Коммерсантъ 05:58
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Музыка

Ушел из жизни автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко

REGNUM 07:38
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 07:15
982
Экономика

О резком повышении цен на товары после карантина предупредил экономист

Финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин считает, что после окончания карантина и эпидемии можно ждать резкое увеличение цен на некоторые товары в магазинах.
Live24 05:58
31
Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
4,1K
Общество

Кличко: от коронавируса могут умереть 1,2 млн украинцев

Посчитайте, сколько это 3%. Я посчитал, 3% — это 1,2 млн людей могут умереть, — цитирует РИА Новости Кличко, выступавшего на внеочередном заседании правительства.
News.ru 08:59
1
Общество

Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю

Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
138
Политика

Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru вчера в 20:03
103
Общество

В Челябинской области планируют ввести масочный режим

Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 07:55
64
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
332
Политика

Пентагон обвинил Россию и Китай в продвижении интересов из-за COVID-19

Министр обороны США Марк Эспер в интервью итальянской газете La Stampa заявил, что Россия и Китай используют ситуацию, сложившуюся в мире в результате пандемии коронавируса, для продвижения собственных интересов.
РИА Новости 07:27
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Шоу-бизнес

Елена Степаненко потратила на пластические операции 1 миллион рублей

iReactor 06:10
2
Политика

Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина

Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса на Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.
Интерфакс 05:41
5
Общество

В Крыму рассматривают вопрос введения масочного режима с 12 мая

В Крыму могут ввести обязательный масочный режим с 12 мая. Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова.
RT на русском 08:22
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Происшествия

Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
957
Футбол

Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
1,2K
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
3,1K
Экономика

Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса.
RT на русском 07:06
57
Политика

В ФРГ отказались отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Берлин, 4 мая 2020, 14:25 — REGNUM Ответных мер на санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны правительства Германии не последуют.
REGNUM 07:25
254
Политика

Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут летом

Президентские выборы в Белоруссии пройдут летом, конец август - это крайний срок.
ТАСС 07:57
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Игры

В сети появились первые скриншоты игры про Голлума из «Властелина колец»

REGNUM 07:22
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Общество

Владимир Соловьев надеется, что Ксению Собчак не убьют

Соловьев даже пытался вразумить Ксению, общаясь с ней в прямом эфире своего блога, однако светская львица не стала обсуждать с ним свой новый бизнес.
Paparazzi.ru 08:17
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Здоровье

В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом

Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
1,1K
Общество

В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом

РИА Новости 09:09
9
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,9K
Спорт

Кори Барлог не увидел ничего плохого в параллелях между God of War и Assassin’s Creed Valhalla

3DNews 05:57
Происшествия

Российский грузчик разгромил продуктовый магазин после увольнения

В Кемеровской области в городе Таштагол грузчик разгромил продуктовый магазин после того, как узнал о своем увольнении, передает Telegram-канал Baza На видео, снятом его коллегой, видно как мужчина скидывает со стеллажей стеклянные бутылки из алкогольного отдела.
Lenta.ru 06:59
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