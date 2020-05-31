В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.

На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса

Транспорт У железнодорожного моста через Колу заменят два пролёта Прокуратура назначила проверку после повреждения моста через реку Кола 31 05 2020 На месте аварии проводятся работы по подготовке к снятию с опор двух пролётов моста. 11

Наука Археологи нашли марихуану в древнем иудейском храме По его данным, археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки конопли в древнем иудейском храме в пустыне Негев, возраст которого — около 2,7 тыс. лет. 92

Политика Песков рассказал, как пройдет парад Победы Выбор новой даты 24 июня обсусловлен тем, что в этот день в 1945 году состоялся знаменитый Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов. 1,9K

Происшествия Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР). 42

Общество Правила приема в первый класс могут измениться в России Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 48

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету «Нептун» В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев. 1,1K

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 9,2K

Происшествия На Украине арестовали 11 возможных участников бойни в Броварах Киев, 31 мая 2020, 11:44 — REGNUM На Украине суд арестовал ещё пятерых предполагаемых участников массовой перестрелки в Броварах, сообщила 31 мая пресс-служба министерства внутренних дел Украины. 4

Авто Новый Hyundai Santa Fe показали на тизере Hyundai Santa Fe уже собирается получить масштабное обновление и накануне в Сети появилось тизерное изображение от дизайнеров портала AtchaCars. 19

Футбол Уткин включил Сёмина в тройку лучших российских тренеров Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о карьере экс-тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.

Общество FT сообщила о принуждении элиты КНДР к вливанию денег в экономику Лидер КНДР Ким Чен Ын требует от представителей северокорейской элиты вливаний средств в бюджет страны, что поможет противостоять двойной угрозе, исходящей от пандемии коронавируса COVID-19 и международных санкций. 1

Общество Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1». 138