Коронавирус
Газета.RuНа Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Космос
Астронавты США на борту Crew Dragon сняли скафандры
Известия вчера в 18:48
Транспорт
У железнодорожного моста через Колу заменят два пролёта
Прокуратура назначила проверку после повреждения моста через реку Кола 31 05 2020 На месте аварии проводятся работы по подготовке к снятию с опор двух пролётов моста.
Северпост 12:03
Наука
Археологи нашли марихуану в древнем иудейском храме
По его данным, археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки конопли в древнем иудейском храме в пустыне Негев, возраст которого — около 2,7 тыс. лет.
News.ru 10:38
Политика
Песков рассказал, как пройдет парад Победы
Выбор новой даты 24 июня обсусловлен тем, что в этот день в 1945 году состоялся знаменитый Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.
РИА Новости 13:08
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
Общество
В Саратовской области коронавирусом заболели еще 97 человек
На 29 мая в Саратовской области у 2840 человек подтверждено инфицирование COVID-19.
Kursk.com 29 мая в 03:29
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Происшествия
В Петербурге полиция задержала подозреваемых в педофилии
В Петербурге полицейские задержали подозреваемых в педофилии.
Петербургский дневник 14:23
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Общество
С 1 июня начнутся выплаты на детей от 3 до 16 лет
Деньги получат 15 миллионов детей. С 1 июня начнется выплата единоразовой помощи для детей от 3 до 16 лет.
Деловое.ТВ 29 мая в 14:27
Кино
Райан Гослинг сыграет в ремейке фильма «Человек-волк»
Газета.Ru вчера в 04:58
Технологии
Всё идёт по плану – создатели Dying Light 2 хотят удивить игроков новостью о дате релиза проекта
Городской портал Новый Нижний вчера в 09:00
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
Политика
Медведев рассказал об успешности онлайн-праймериз «ЕР»
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что предварительное голосование успешно состоялось.
Российская газета 14:58
Единоборства
Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC
Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости 05:19
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
Политика
Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию
Ранее Дональд Трамп писал в Twitter, что хочет провести саммит в формате полной занятости, несмотря на пандемию коронавируса, «в запланированные сроки».
Evo-rus.com 14:12
Происшествия
На Украине арестовали 11 возможных участников бойни в Броварах
Киев, 31 мая 2020, 11:44 — REGNUM На Украине суд арестовал ещё пятерых предполагаемых участников массовой перестрелки в Броварах, сообщила 31 мая пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
REGNUM 04:44
Политика
Иран решил не отправлять черные ящики сбитого Boeing на Украину
Коммерсантъ 10:40
Авто
Новый Hyundai Santa Fe показали на тизере
Hyundai Santa Fe уже собирается получить масштабное обновление и накануне в Сети появилось тизерное изображение от дизайнеров портала AtchaCars.
32CARS.ru 29 мая в 06:41
Футбол
Уткин включил Сёмина в тройку лучших российских тренеров
Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о карьере экс-тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.
RT на русском 13:25
Общество
FT сообщила о принуждении элиты КНДР к вливанию денег в экономику
Лидер КНДР Ким Чен Ын требует от представителей северокорейской элиты вливаний средств в бюджет страны, что поможет противостоять двойной угрозе, исходящей от пандемии коронавируса COVID-19 и международных санкций.
РБК 13:28
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Технологии
Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR
CyberSport.ru вчера в 16:14
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
Политика
В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»
REGNUM вчера в 10:36
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Известия вчера в 21:56
Экономика
Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома
Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru 29 мая в 13:08