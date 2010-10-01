Общество
ЮГ TimesНа Кубани выявили еще 93 пациента с коронавирусом
В Краснодарском крае коронавирус диагностировали еще у 93 пациентов. За последние сутки в России подтверждено 9 263 случаев COVID-19. В том числе выявлено активно 3988 (43,1%) без клинических проявлений, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 09:13, Ашберн
Общество
Найденным в российском лесу иномаркам нашли применение
В правительстве Челябинской области рассказали, куда передадут найденные в лесу иномарки Toyota Camry, закупленные для саммитов ШОС и БРИКС.
Lenta.ru 08:56
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Экономика
Игорь Руденя посетил предприятие «Метавр» под Тверью
ГТРК Тверь 08:12
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Общество
«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле
"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".
ТАСС 06:16
Происшествия
Медсестры из Бурятии пожаловались на кидавших в них камни пациентов
Медсестры обсерватора, который находится в бурятском селе Сотниково, рассказали о том, как пациенты обзывали их, а потом закидали камнями.
Известия 08:50
Здоровье
На Среднем Урале сказали, когда можно разрешать работать ТЦ и общепиту
Например, если уже 21 мая 2020 года будет зафиксировано снижение, в регионе смягчат ограничения для кафе и ТЦ через 20 дней.
REGNUM 08:02
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Экономика
Россияне смогут передавать личные данные в банки через портал госуслуг
Минкомсвязи и Центробанк запустили сервис, который позволит россиянам через личный кабинет на едином портале госуслуг дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации.
Ведомости 07:48
Армия и оружие
Подразделения народной милиции ДНР приведены в боевую готовность
Подразделения народной милиции ДНР приведены в высшие степени боевой готовности в соответствии с распоряжениями главы республики Дениса Пушилина, заявил замначальника управления народной милиции Эдуард Басурин.
Взгляд.ру 07:53
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 18 мая в 08:31
Здоровье
В Бразилии резко ухудшилась ситуация с распространением коронавируса
В Бразилии резко ухудшилась ситуация с распространением коронавируса. Там за последние сутки инфекцию выявили более чем у 17 тысяч человек.
Эхо Москвы 09:03
Общество
Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время
Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время.
ТАСС 04:35
Путешествия
Турция откроет границы для российских туристов
Авиасообщение Турции с другими государствами откроют 20 мая. С этой даты посетить турецкие курорты смогут люди, направляющиеся на лечение.
Городовой 04:06
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
Российский туризм может начать выход из карантина уже с 1 июня
Туристический сезон в России может начать поэтапный выход из карантина уже с 1 июня. Об этом рассказали в Ростуризме.
Вести.Ru 08:30
Здоровье
Онищенко оценил утверждения СМИ о второй волне коронавируса в Китае
Нет оснований утверждать, что в Китае идет вторая волна заболевания коронавирусной инфекцией, ситуация в стране находится под контролем, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
РИА Новости 06:59
Футбол
Сегодня состоится центральный матч тура в чемпионате Беларуси
ГЛАС.RU вчера в 21:01
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Политика
Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать.
RT на русском 07:04
Общество
Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом
Москва, 20 мая 2020, 13:38 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России постепенно стабилизируется.
REGNUM 06:38
Музыка
Little Big вошли в число фаворитов Евровидения-2020
iReactor 04:39
Политика
Зеленский назвал Украину серьезной, но бедной страной
Ранее детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обнародовал данные прогноза, свидетельствующие о том, что экономический кризис на Украине приведет к резкому росту числа бедных в стране, а за чертой бедности окажутся свыше 6 млн человек.
ТАСС 05:24
Футбол
В Крыму откроется академия футбола
В Евпатории на базе городского спорткомплекса откроется первая в Крыму Академия футбола. Занятия планируется начать уже 1 июля.
Российская газета 07:45
Происшествия
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
Российская газета 06:23
Здоровье
Из-за повышенной температуры не пустили в роддом омскую роженицу
Сотрудники медучреждения направили роженицу в роддом № 4, который специализируется на пациентках с симптомами ОРВИ и коронавируса.
Evo-rus.com 07:30
Армия и оружие
Шойгу анонсировал учения Балтийского флота и 6-й армии ЗВО
Западный военный округ готовится к оборонительным учениям Балтийского флота и шестой армии, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
РИА Новости 09:01