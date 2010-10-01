В Краснодарском крае коронавирус диагностировали еще у 93 пациентов. За последние сутки в России подтверждено 9 263 случаев COVID-19. В том числе выявлено активно 3988 (43,1%) без клинических проявлений, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

На Кубани выявили еще 93 пациента с коронавирусом

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