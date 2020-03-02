Происшествия
ИзвестияНа Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
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с чего всё началось
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.Известия12:11
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Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
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Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
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Почитатели «Матрицы» представили несколько теорий, вследствие которых Нео и Тринити, которые погибли в третьей части, оказались живыми в четвертой.
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С чем актриса останется в случае разрыва с любимым. Мария Кожевникова исключила вероятность того, что Евгений Васильев может ей изменять.
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Миссией Gaia найден необычный сверхмассивный белый карлик WDJO551+4135
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Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
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Бывший нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж отстранен от футбола до июня 2020 года.
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Билл Гейтс сравнил стремительное распространение нового коронавируса по всему миру с эпидемией испанского гриппа 1918 года, который в XX веке унес жизни более 50 млн человек.
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TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
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Решение об изъятии у Украины ядерного оружия в начале 90-х годов XX века является очень мудрым, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Экономика
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Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики.
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В России стартовали продажи кроссовера Kia Seltos
Компания Kia Motors объявила об официальном старте продаж нового компактного кроссовера Seltos на российском рынке.