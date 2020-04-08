Коронавирус

Бизнес-газетаБизнес-газетаНа Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом

20 случаев зафиксировано в Туапсе, по два в Кореновске и Сочи, возраст пациентов варьируется от 24 до 78 лет. 7 апреля вирусологи подтвердили на Кубани 11 новых случаев заболевания коронавирусом, самый маленький пациент - двухлетний малыш, самый возрастной - 88-летний пенсионер.
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На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом

Российская газета04:19

Число зараженных коронавирусом на Кубани за сутки увеличилось на 24 человека

Юга.ру04:17

Коронавирус в Краснодарском крае: почти все новые случаи заражения - контактные

Регион online04:34

Подтверждены 24 новых случая заболевания коронавирусом в крае

Администрация Краснодарского края03:54

В краснодарском крае подвели итоги за ночь о зараженных коронавирусом

Anapa.life03:53

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 8 апреля 2020: в регионе подтверждены 24 новых случая заболевания

КП - Кубань03:57

На Кубани из 24 заболевших коронавирусом большинство контактировали с заражеными

Кубань 2403:59
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Общество

Израиль приостановил передачу России прав на Александровское подворье

Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем в связи с поданным против этого шага иском.
Коммерсантъ 03:37
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей до 3 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат на детей до 3 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 14:26
Шоу-бизнес

Жена Александра Гордона призналась, что «офигела от самоизоляции»

Millionaire.ru 04:37
Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Российская газета 06:37
Здоровье

Малышева перечислила эффективные препараты для лечения коронавируса

Известная телеведущая и профессор Елена Малышева оценила информацию о препаратах для лечения коронавируса, применение которых могут начать в России.
iReactor 03:33
Общество

У российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус

У пятнадцати специалистов "Росатома", приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили в госкорпорации.
РИА Новости 07:10
Общество

Министр здравоохранения Федор Орлов ушел в отставку

Как только что стало известно нашему порталу из собственных источников, министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов ушел в отставку.
Astrakhanpost.ru 06:36
Общество

Мэр, пристававший к подчиненной, публично извинился за свое поведение

Мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко, чье фривольное поведение во время онлайн-конференции стало достоянием всей страны, извинился перед депутатами и жителями.
Оka.fm 06:00
Политика

В Кремле ожидают эффекта от режима самоизоляции на следующей неделе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен во второй половине следующей недели, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:47
Общество

Роструд объяснил, как получат зарплату за нерабочий апрель

В ведомстве пояснили, что порядок начисления зарплаты за простой нерабочий день отличается от нерабочего выходного и нерабочего праздничного.
Nur24.ru вчера в 10:34
Здоровье

80 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

8 апреля в регионе были подтверждены 24 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом, общее число зараженных достигло 80 человек.
АПН - Нижний Новгород 04:24
Политика

Россия направила тесты на коронавирус более чем в 30 стран

Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что Россия направила свои тест-системы для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 более чем в 30 стран.
RT на русском 05:56
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости 03:00
Шоу-бизнес

Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился

Известия вчера в 23:45
Авто

В РФ Hyundai Solaris получил новую безопасную версию

Седан Hyundai Solaris получил в России новую лимитированную версию ProSafety, отличную от остальных расширенным пакетом средств активной и пассивной безопасности.
Автоновости дня вчера в 08:28
Происшествия

Ограбленная ради продуктов российская пенсионерка умерла

80-летная жительница Казани, которая стала жертвой похитителя тележки с продуктами, умерла.
Lenta.ru 06:56
Политика

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на передачу Крыма Украине

Три бывших американских посла в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в публикации для издания NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
РИА Новости 03:45
Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Ведомости 05:48
Здоровье

Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса

«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 05:23
Общество

Названы самые яркие симптомы коронавируса

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов назвал основные симптомы коронавируса.
РИА Новости 06:11
Общество

Жители Карелии показали, как выглядит продуктовый набор для школьников

Сегодня, 7 апреля, школьники из малоимущих семей в Карелии начали получать продуктовые наборы.
Карелинформ вчера в 07:36
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском 06 апреля в 16:02
Авто

Где купить новые ВАЗ-2101, Волгу и Жигули без пробега

Эксперты агентства Автостат выяснили, можно ли прямо сейчас купить новые советские автомашины Жигули: например, ВАЗ-2101, Волгу и другие.
МонаВиста вчера в 12:04
Общество

Акцию «Бессмертный полк» предложили провести онлайн

ТАСС 06:57
Общество

Приезжающих из Москвы и Петербурга в Севастополь посадят на карантин

Напомним, 27 марта в Севастополе коронавирус подтвердили у пяти человек.
Коммерсантъ 06:06
Общество

На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая

Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 06:56
Общество

Режим ограниченной работы российских судов продлен до 30 апреля

В России продлен режим ограниченной работы судов, введенный в марте с целью противодействия распространению коронавируса.
Znak.com 06:26
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур устроили пижамную вечеринку

Пока что речь о возобновлении отношений на прежнем уровне речь не идет, однако, ничего не помешало актерам устроить своеобразную пижамную вечеринку вместе с дочерями.
Bimru.ru вчера в 08:50
Общество

Власти Китая разрешили выезжать из Уханя

Китайские власти решили разблокировать выезд из города Ухань через 76 дней после начала изоляции, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 12:33
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