Коронавирус
Российская газетаНа Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора. Таким образом, диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 383 человек Как рассказали в краевом Оперативном штабе, возраст пациентов от 8 месяцев до 95 лет.
Читать в источнике
Оценить266
Подробнее о событии
Показать все источники
В Краснодарском крае 19 апреля подтвердились 48 новых случаев заражения коронавирусом
Кубанские новости04:18
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:25, Ашберн
Наука
Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 14:16
Здоровье
В Ростовской области коронавирус обнаружили еще у 35 человек
По информации Роспотребнадзора, на 11:10, воскресенья, 19 апреля на территории Ростовской области зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:26
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 09:25
Общество
Шатунов удивился панике на фоне коронавируса в Германии
Певец Юрий Шатунов, проживающий в Германии, удивился тому, что жители ФРГ массово бросились скупать туалетную бумагу на фоне ситуации с распространением коронавируса.
ФАН вчера в 21:23
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
Происшествия
Появилось видео жестокого избиения отца и сына мигрантами в Москве
Как сообщал ТАСС, неподалеку от станции метро "Динамо" на севере столицы четверо приезжих из Узбекистана атаковали двух мужчин.
Вести.Ru 06:45
Здоровье
В Минздраве рассказали о лечении больных коронавирусом
Все заболевшие коронавирусом в РФ получают необходимое лечение, а также находятся под контролем врачей.
FlashNord 11:10
Общество
Мантуров рассказал о советах Путина по улучшению автомобилей Aurus
Президент России Владимир Путин давал рекомендации по улучшению российского автомобиля Aurus, так как активно использует его сам.
Известия 10:52
Общество
Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом
Генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 13:08
Здоровье
Эпидемиолог Швеции сказал, когда в Стокгольме сформируется коллективный иммунитет
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль предсказывает формирование коллективного иммунитета у жителей Стокгольма уже в мае, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 07:06
Политика
Путин: ситуация с коронавирусом находится под полным контролем
Ситуация в России с пандемией вируса COVID-19 находится под контролем властей, заявил президент Владимир Путин в своем поздравлении православных христиан с Пасхой.
Коммерсантъ 02:43
Технологии
Самолёты Airbus смогут делать автоматическую дозаправку в воздухе
Самолёты Airbus смогут делать автоматическую дозаправку топлива в воздухе.
UfacityNews.ru вчера в 17:39
Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
Шоу-бизнес
Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
Армия и оружие
ВМС США не могут отследить российские подлодки проекта «Ясень»
Журналисты издания The National Interest признались, что ВМС США не могут отследить российские многоцелевые атомные подводные лодки с крылатыми ракетами проекта «Ясень».
News.ru 02:17
Общество
В Дагестане заблокировали въезды в города и районы республики
В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Дагестане руководством республики и МВД по РД принято решение выставить посты блокирования на подступах городов и районов на территории Республики Дагестан с привлечением большого количества личного состава МВД и Росгвардии.
Зори Табасарана 12:45
Здоровье
Врач раскрыл важное правило в лечении тяжелой формы коронавируса
Для лечения тяжелобольных коронавирусом врачи используют аппарат искусственной вентиляции легких.
ФедералПресс 11:37
Общество
В Подмосковье больше всего зараженных коронавирусом выявили в Одинцово
Самое большое число зараженных отмечается в Одинцово – 288 человек.
Газета.Ru 12:33
Общество
Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%
Порядка 60% москвичей с коронавирусом являются бессимптомными носителями.
ТАСС 01:13
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Шоу-бизнес
Прилучный попросил не вмешиваться в их с Муцениеце отношения
Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Газета.Ru 12:55
Экономика
Подешевеет ли вторичное жилье в России из-за COVID – мнение экспертов
Что происходит с рублем и ценой на топливо >> Однако руководитель департамента вторичной недвижимости "Инком-Недвижимости" Сергей Шлома придерживается другого мнения.
РИА Новости Крым 09:16
Происшествия
В Канаде задержали мужчину, стрелявшего по людям
Полиция канадской провинции Новая Шотландия заявила, что задержала мужчину, открывшего огонь по людям в городе Портапик.
РИА Новости 12:52