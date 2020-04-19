Коронавирус
Российская газетаНа Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора. Таким образом, диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 383 человек Как рассказали в краевом Оперативном штабе, возраст пациентов от 8 месяцев до 95 лет.
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В Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 21 человека
Администрация Краснодарского края16 апреля в 03:50
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:51, Ашберн
Общество
Российская чиновница отчитала медиков за нежелание шить себе бахилы
Заместительница главы Минздрава Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции с врачами региональных больниц отчитала медиков за отсутствие бахил и нежелание самостоятельно их шить в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 10:49
Происшествия
Первые два пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае
Два пациента, зараженных вирусом COVID-19, скончались в Красноярском крае за минувшие сутки, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения региона.
Интерфакс 00:52
Общество
Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России
Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценариями, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
Общество
В США прошли массовые протесты против карантина
В субботу, 18 апреля, в США прошли протесты с требованием отменить карантин. Об этом сообщается на телеканале Fox News.
Страна Советов on-line 08:47
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Шоу-бизнес
Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Экономика
Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей
В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет.
Коммерсантъ 08:48
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Здоровье
Пациенты с коронавирусом рассказали о симптомах заболевания
Телеведущая Елена Малышева расспросила пациентов научно-клинического центра ФМБА с COVID-19 о симптомах коронавируса.
News.ru 08:19
Хоккей
Сергеев уведомил «Салават Юлаев», что уезжает в НХЛ
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов сообщил, что защитник Артём Сергеев проинформировал клуб об отъезде в НХЛ.
Спорт БИЗНЕС Online 10:57
Общество
Доктор Комаровский рассказал, как правильно дезинфицировать маски
Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем канале в YouTube рассказал, как нужно дезинфицировать маски.
РИА Новости вчера в 07:23
Армия и оружие
Американский ракетный эсминец USS Porter приблизился к Крымскому мосту
Актуальные Новости 03:15
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Общество
Ozon начал продавать медицинские услуги с теста на коронавирус
Ozon — третий по выручке интернет-магазин в России после Wildberries и «Ситилинк», по данным Data Insight за 2019 г. Ozon начал продвигать медицинские услуги с теста на коронавирус — такой баннер размещен на стартовой странице приложения онлайн-магазина.
Ведомости 09:21
Политика
Путин поздравил россиян с Пасхой
Президент России Владимир Путин в поздравления с Пасхой обратился к россиянам.
РИА Новости 05:28
Футбол
Савин рассказал, как Сёмин предложил ему зарплату в 120 тысяч долларов в «Локомотиве»
Бывший нападающий «Амкара» и «Крыльев Советов», а ныне известный блогер Евгений Савин рассказал, как был близок к переходу в «Локомотив».
Metaratings вчера в 16:03
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева дали дочери необычное имя
Сегодня пара решила рассекретить имя малышки, и оно оказалось необычным. Козловский и Зуева назвали дочь Ода Валентина.
Super.ru 08:07
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Религия
Бог обязательно поможет, заверил Лукашенко
Не стоит закрывать людям дорогу к храму, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время посещения Свято-Благовещенской Ляденской церкви.
Вести.Ru 08:15
Наука
Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19