Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаНа Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора. Таким образом, диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 383 человек Как рассказали в краевом Оперативном штабе, возраст пациентов от 8 месяцев до 95 лет.
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Губернатор Кубани опубликовал карту распространения коронавируса в регионе

Блокнот Краснодар10:00

В Краснодарском крае за сутки выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Умерла еще одна женщина

Юга.ру04:57

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 апреля 2020 года: в регионе 21 пациент находится в тяжелом состоянии

КП - Кубаньвчера в 04:09

В Краснодарском крае 19 апреля коронавирусом заболели еще 48 человек

Кубань 2404:22

На Кубани выявили 48 новых случаев коронавируса

Деловая газета. Юг04:29

В Краснодарском крае еще на 48 увеличилось количество зараженных коронавирусом

Ясно04:22

В Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 21 человека

Администрация Краснодарского края16 апреля в 03:50
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:51, Ашберн
Общество

Российская чиновница отчитала медиков за нежелание шить себе бахилы

Заместительница главы Минздрава Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции с врачами региональных больниц отчитала медиков за отсутствие бахил и нежелание самостоятельно их шить в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 10:49
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Происшествия

Первые два пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае

Два пациента, зараженных вирусом COVID-19, скончались в Красноярском крае за минувшие сутки, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения региона.
Интерфакс 00:52
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Общество

Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России

Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценариями, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
Общество

В США прошли массовые протесты против карантина

В субботу, 18 апреля, в США прошли протесты с требованием отменить карантин. Об этом сообщается на телеканале Fox News.
Страна Советов on-line 08:47
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Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
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Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
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Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО

Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
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Шоу-бизнес

Mash: Заворотнюк идет на поправку

По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
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Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
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Экономика

Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей

В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет.
Коммерсантъ 08:48
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Экономика

Минпромторг не зафиксировал серьезных изменений цен на продукты

Известия 08:54
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
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Общество

Что ждет Россию: предсказание советского астролога

После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
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Здоровье

Пациенты с коронавирусом рассказали о симптомах заболевания

Телеведущая Елена Малышева расспросила пациентов научно-клинического центра ФМБА с COVID-19 о симптомах коронавируса.
News.ru 08:19
1
Хоккей

Сергеев уведомил «Салават Юлаев», что уезжает в НХЛ

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов сообщил, что защитник Артём Сергеев проинформировал клуб об отъезде в НХЛ.
Спорт БИЗНЕС Online 10:57
Общество

Доктор Комаровский рассказал, как правильно дезинфицировать маски

Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем канале в YouTube рассказал, как нужно дезинфицировать маски.
РИА Новости вчера в 07:23
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Армия и оружие

Американский ракетный эсминец USS Porter приблизился к Крымскому мосту

Актуальные Новости 03:15
18
Здоровье

Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
2,6K
Общество

Ozon начал продавать медицинские услуги с теста на коронавирус

Ozon — третий по выручке интернет-магазин в России после Wildberries и «Ситилинк», по данным Data Insight за 2019 г. Ozon начал продвигать медицинские услуги с теста на коронавирус — такой баннер размещен на стартовой странице приложения онлайн-магазина.
Ведомости 09:21
Шоу-бизнес

Бари Алибасов оформил квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной на помощника

OAnews 10:48
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Политика

Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин в поздравления с Пасхой обратился к россиянам.
РИА Новости 05:28
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Футбол

Савин рассказал, как Сёмин предложил ему зарплату в 120 тысяч долларов в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Амкара» и «Крыльев Советов», а ныне известный блогер Евгений Савин рассказал, как был близок к переходу в «Локомотив».
Metaratings вчера в 16:03
Футбол

Шюррле помог тренерам и легионерам «Спартака» улететь в Германию

Газета.Ru 11:18
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева дали дочери необычное имя

Сегодня пара решила рассекретить имя малышки, и оно оказалось необычным. Козловский и Зуева назвали дочь Ода Валентина.
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Происшествия

Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке

Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
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Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
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Религия

Бог обязательно поможет, заверил Лукашенко

Не стоит закрывать людям дорогу к храму, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время посещения Свято-Благовещенской Ляденской церкви.
Вести.Ru 08:15
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Наука

Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма

У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
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Экономика

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
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