Коронавирус
Российская газетаНа Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора. Таким образом, диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 383 человек Как рассказали в краевом Оперативном штабе, возраст пациентов от 8 месяцев до 95 лет.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:22, Ашберн
Армия и оружие
СМИ: Иран скопировал израильскою ракету и уже её испытал
В случае, если характеристики иранской ракеты соответствуют тем, которые заложены в израильскую, иранские военные вполне могут попытаться использовать ракету против израильских военных в случае повторных нападений, — отмечает специалист.
News.ru 09:58
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
Новейший российский танк на платформе "Армата" прошел испытания в Сирийской Арабской Республике, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 09:47
Шоу-бизнес
О состоянии Надежды Бабкиной рассказал ее гражданский муж-ижевчанин
О состоянии Надежды Бабкиной рассказал ее гражданский муж-ижевчанин.
Izhlife 07:57
Футбол
РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу
Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
РБК 09:16
Общество
Россия планирует производить 25 тысяч защитных костюмов в сутки
Российские предприятия до конца апреля начнут производить 25 тысяч защитных костюмов в сутки, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
РИА Новости 09:49
Общество
Работающие россияне старше 65 лет получат больничные листы
С 20 по 30 апреля рабочие россияне старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции, могут получить электронный больничный.
1pnz.ru 17 апреля в 08:29
Общество
«Надежды на резкий перелом тренда все меньше». О чем говорит статистика распространения болезни?
В России за минувшие сутки зарегистрировано 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее рост составил чуть больше четырех тысяч.
BFM.ru вчера в 07:25
Политика
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Происшествия
25 лет со дня теракта в американском городе Оклахома-Сити
RT на русском 08:08
Здоровье
«И встает вопрос: это мир микробов или людей?» Интервью молекулярного биолога Сергея Нетесова, который 17 лет руководил наукой в «Векторе»
Ничтожное существо, о котором еще в начале 2020 года мир людей не имел почти никакого представления, сегодня правит людьми.
Новая газета 05:00
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь
Говорит Москва вчера в 07:25
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
Экономика
Силуанов назвал предполагаемый объем ФНБ к концу года
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года составит около 7 трлн рублей с учетом запланированных расходов.
Известия 09:58
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии
Прилучный выступил в прямом эфире своего Instagram, заявив, что жену не бил.
Российская газета 08:43
Шоу-бизнес
Бари Алибасов оформил бывшую квартиру Шукшиной на помощника
RuNews24.ru 05:48
Шоу-бизнес
Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
Армия и оружие
Курды стали чаще выходить на антиамериканские акции протеста в Сирии
По словам эксперта, сирийские мирные жители стали чаще выходить на антиамериканские акции протеста в связи с участившимися случаями нарушения прав сирийских курдов.
Народные новости 08:45
Общество
В Ростове для въезда и передвижения по городу введут новые разрешения
Новые разрешения для въезда и передвижения по территории города введут в донской столице.
Donday.ru 07:11
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО
На кадрах можно видеть, как российский истребитель приближается к F-16 и приветствует пилота самолета НАТО.
РИА Новости 08:43
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
Политика
Sohu рассказало, чем для Украины обернется попытка нападения на Россию
Украину ждет жесткий ответ, если она попытается нанести ракетный удар по России. Такое мнение высказали военные эксперты из Китая.
ПолитРоссия 17 апреля в 15:25
Общество
Доктор Комаровский рассказал, как правильно дезинфицировать маски
Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем канале в YouTube рассказал, как нужно дезинфицировать маски.
РИА Новости вчера в 07:23
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Происшествия
Появилось видео жестокого избиения отца и сына мигрантами в Москве
Предположительно, на видео попал момент избиения двух человек, произошедшего на днях на Петровско-Разумовском проезде в Москве.
Вести.Ru 06:45
Футбол
Руни: Роналду безжалостен на поле, он убийца. Но Месси будет пытать тебя, прежде чем убьёт
Криштиану стал невероятным бомбардиром. Возможно, они с Месси — два лучших футболиста в истории.
Чемпионат 09:04
Общество
Число заражений коронавирусом в России за сутки впервые превысило 6000
За последние сутки в России подтверждено 6060 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах и 48 летальных исходов, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Forbes 04:13
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 16 апреля в 11:20
Политика
Трамп пригрозил Китаю «последствиями» из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку коронавируса нового типа, то Пекин ждут «последствия».
ФАН вчера в 22:21
Общество
Синоптики Гидрометцентра пообещали россиянам теплый май
Синоптики Гидрометцентра пообещали теплый май жителям Центрального федерального округа, западной части Поволжья, Краснодарского края и Крыма.
Дни24 вчера в 01:41