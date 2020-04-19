Коронавирус
Российская газетаНа Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора. Таким образом, диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 383 человек Как рассказали в краевом Оперативном штабе, возраст пациентов от 8 месяцев до 95 лет.
Читать в источнике
Оценить247
Подробнее о событии
Показать все источники
В Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 21 человека
Администрация Краснодарского края16 апреля в 03:50
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:49, Ашберн
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что существует надежда выйти на следующей неделе пик по числу заболевших коронавирусом в России.
РИА Новости 08:00
Общество
Суд обязал россиянку выплатить долг под 600 процентов годовых
Торопецкий районный суд Тверской области обязал россиянку, которая взяла у микрофинансовой организации заем почти под 600 процентов годовых, погасить задолженность.
РИА Новости 06:52
Кино
Том Харди показал, как выглядит «Веном» без спецэффектов
Ревизор.ру вчера в 00:34
Экономика
В ФНБ к концу года останется 7 трлн рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года снизится до 7 трлн рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Газета.Ru 07:48
Армия и оружие
Пилот МиГ-31 ВКС России снял на видео встречу с истребителем НАТО
Пилот высотного перехватчика МиГ-31 ВКС России поприветствовал летчика за штурвалом истребителя F-16 одной из стран НАТО.
Lenta.ru 07:39
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Общество
Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве
В Москве в ночь на воскресенье, 19 апреля, провели пасхальную службу «для избранных», несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия.
Lenta.ru 06:16
Культура
В США из-за коронавируса впервые отменили фестиваль Comic-Con
Ежегодный международный конкурс Comic-Con, проводимый в Калифорнии, впервые за 50 лет был отменён. Он был запланирован на 23-26 июня.
Discover24 вчера в 04:58
Религия
Полиция прервала незаконный крестный ход в центре Петербурга
В центре Петербурга в воскресенье, 19 апреля, был организован несанкционированный пасхальный крестный ход, который у Гостиного двора прервали сотрудники правоохранительных органов.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 08:01
Общество
Лукашенко оценил тактику борьбы с коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выбрала верную тактику борьбы с коронавирусной инфекцией.
Взгляд.ру 07:15
Происшествия
В Мурманской области умерла пожилая женщина с коронавирусом
Третьей жертвой коронавируса в Мурманской области стала 85-летняя женщина, которая лечилась от COVID-19 самостоятельно дома, кроме того, у нее были заболевания сердечно-сосудистой системы, сообщили в оперштабе региона.
РИА Новости 07:49
Общество
В Испании за сутки зафиксирован минимум смертей от CoViD-19 с 22 марта
За последние сутки в Испании от коронавируса умерло 410 человек. Это самый низкий показатель с 22 марта.
Life.ru 08:16
Культура
Умер композитор Александр Вустин
Композитор Александр Вустин умер в воскресенье в Москве на 77-м году жизни, сообщил Союз композиторов России.
ТАСС 08:42
Авто
Путин поздравил «АвтоВАЗ» с 50-летием выпуска первого автомобиля
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов «АвтоВАЗа» с 50-летним юбилеем со дня выпуска первого автомобиля — ВАЗ-2101.
Автоновости дня 05:21
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Армия и оружие
Минобороны сравнило уровень подготовки офицеров ПВО в России и НАТО
В Минобороны России считают, что уровень подготовки российских специалистов ПВО выше, чем у военнослужащих стран НАТО.
РЕН ТВ 07:37
Общество
В Москве 60% пациентов с коронавирусом не имеют симптомов
Более половины пациентов, которым был поставлен диагноз коронавирусная инфекция, не имеют симптомов заболевания, сообщил оперштаб.
Московский Комсомолец 02:05
Транспорт
Новые правила использования цифровых пропусков в Подмосковье
Новые правила использования цифровых пропусков в Московской области.
Evo-rus.com вчера в 11:57
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Шоу-бизнес
Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»
Рамблер 17 апреля в 03:50
Общество
Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров
Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 17 апреля в 15:10
Спорт
В Италии подсчитали убытки от приостановки спортивных турниров
Убытки Италии от приостановки национальных спортивных турниров из-за распространения коронавируса могут составить 60 миллиардов евро или 3,8% от ВВП страны, сообщает Sportando со ссылкой на исследование газеты Corriere dello Sport.
РИА Новости 06:40
Шоу-бизнес
Алсу раскрыла причину непубличности своего сына
Летом маленькому Рафаэлю исполнится уже четыре года, однако общественность до сих пор не знает, как выглядит сын певицы и ее мужа бизнесмена Яна Абрамова.
RuNews24.ru 07:57
Гаджеты
Apple презентовала iPhone SE за 399 долларов
Тольятти-Новости 16 апреля в 01:58
Общество
МЧС советует замачивать овощи для профилактики коронавируса
Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС.
Газета.Ru 03:47
Происшествия
25 лет со дня теракта в американском городе Оклахома-Сити
RT на русском 08:08
Общество
«Надежды на резкий перелом тренда все меньше». О чем говорит статистика распространения болезни?
В России за минувшие сутки зарегистрировано 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее рост составил чуть больше четырех тысяч.
BFM.ru вчера в 07:25
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52