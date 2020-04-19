Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаНа Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора. Таким образом, диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 383 человек Как рассказали в краевом Оперативном штабе, возраст пациентов от 8 месяцев до 95 лет.
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В Краснодарском крае за сутки выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Умерла еще одна женщина

Юга.ру04:57

Восьмимесячный ребенок заразился коронавирусом на Кубани

Блокнот Краснодар04:29

В Краснодарском крае 19 апреля коронавирусом заболели еще 48 человек

Кубань 2404:22

В Краснодарском крае еще на 48 увеличилось количество зараженных коронавирусом

Ясно04:22

На Кубани выявили 48 новых случая коронавируса

Деловая газета. Юг04:29

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 апреля 2020 года: в регионе 21 пациент находится в тяжелом состоянии

КП - Кубаньвчера в 04:09

В Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 21 человека

Администрация Краснодарского края16 апреля в 03:50
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:49, Ашберн
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что существует надежда выйти на следующей неделе пик по числу заболевших коронавирусом в России.
РИА Новости 08:00
1,2K
Общество

Суд обязал россиянку выплатить долг под 600 процентов годовых

Торопецкий районный суд Тверской области обязал россиянку, которая взяла у микрофинансовой организации заем почти под 600 процентов годовых, погасить задолженность.
РИА Новости 06:52
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Кино

Том Харди показал, как выглядит «Веном» без спецэффектов

Ревизор.ру вчера в 00:34
3
Экономика

В ФНБ к концу года останется 7 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года снизится до 7 трлн рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Газета.Ru 07:48
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Общество

Город Абдулино в Оренбургской области закрыли на карантин

ТАСС 08:23
14
Армия и оружие

Пилот МиГ-31 ВКС России снял на видео встречу с истребителем НАТО

Пилот высотного перехватчика МиГ-31 ВКС России поприветствовал летчика за штурвалом истребителя F-16 одной из стран НАТО.
Lenta.ru 07:39
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Политика

Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес

Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
1,7K
Общество

Фигурист Красножон рассказал о панике в США из-за коронавируса

News.ru 06:39
3
Общество

Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве

В Москве в ночь на воскресенье, 19 апреля, провели пасхальную службу «для избранных», несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия.
Lenta.ru 06:16
94
Культура

В США из-за коронавируса впервые отменили фестиваль Comic-Con

Ежегодный международный конкурс Comic-Con, проводимый в Калифорнии, впервые за 50 лет был отменён. Он был запланирован на 23-26 июня.
Discover24 вчера в 04:58
2
Религия

Полиция прервала незаконный крестный ход в центре Петербурга

В центре Петербурга в воскресенье, 19 апреля, был организован несанкционированный пасхальный крестный ход, который у Гостиного двора прервали сотрудники правоохранительных органов.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 08:01
8
Общество

Лукашенко оценил тактику борьбы с коронавирусом в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выбрала верную тактику борьбы с коронавирусной инфекцией.
Взгляд.ру 07:15
6
Происшествия

В Мурманской области умерла пожилая женщина с коронавирусом

Третьей жертвой коронавируса в Мурманской области стала 85-летняя женщина, которая лечилась от COVID-19 самостоятельно дома, кроме того, у нее были заболевания сердечно-сосудистой системы, сообщили в оперштабе региона.
РИА Новости 07:49
2
Общество

В Испании за сутки зафиксирован минимум смертей от CoViD-19 с 22 марта

За последние сутки в Испании от коронавируса умерло 410 человек. Это самый низкий показатель с 22 марта.
Life.ru 08:16
8
Культура

Умер композитор Александр Вустин

Композитор Александр Вустин умер в воскресенье в Москве на 77-м году жизни, сообщил Союз композиторов России.
ТАСС 08:42
Авто

Путин поздравил «АвтоВАЗ» с 50-летием выпуска первого автомобиля

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов «АвтоВАЗа» с 50-летним юбилеем со дня выпуска первого автомобиля — ВАЗ-2101.
Автоновости дня 05:21
25
Здоровье

В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47

Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
14
Армия и оружие

Минобороны сравнило уровень подготовки офицеров ПВО в России и НАТО

В Минобороны России считают, что уровень подготовки российских специалистов ПВО выше, чем у военнослужащих стран НАТО.
РЕН ТВ 07:37
Общество

В Москве 60% пациентов с коронавирусом не имеют симптомов

Более половины пациентов, которым был поставлен диагноз коронавирусная инфекция, не имеют симптомов заболевания, сообщил оперштаб.
Московский Комсомолец 02:05
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Транспорт

Новые правила использования цифровых пропусков в Подмосковье

Новые правила использования цифровых пропусков в Московской области.
Evo-rus.com вчера в 11:57
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Политика

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
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Шоу-бизнес

Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»

Рамблер 17 апреля в 03:50
40
Общество

Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров

Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 17 апреля в 15:10
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Спорт

В Италии подсчитали убытки от приостановки спортивных турниров

Убытки Италии от приостановки национальных спортивных турниров из-за распространения коронавируса могут составить 60 миллиардов евро или 3,8% от ВВП страны, сообщает Sportando со ссылкой на исследование газеты Corriere dello Sport.
РИА Новости 06:40
Шоу-бизнес

Алсу раскрыла причину непубличности своего сына

Летом маленькому Рафаэлю исполнится уже четыре года, однако общественность до сих пор не знает, как выглядит сын певицы и ее мужа бизнесмена Яна Абрамова.
RuNews24.ru 07:57
Гаджеты

Apple презентовала iPhone SE за 399 долларов

Тольятти-Новости 16 апреля в 01:58
655
Общество

МЧС советует замачивать овощи для профилактики коронавируса

Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС.
Газета.Ru 03:47
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Происшествия

25 лет со дня теракта в американском городе Оклахома-Сити

RT на русском 08:08
Общество

«Надежды на резкий перелом тренда все меньше». О чем говорит статистика распространения болезни?

В России за минувшие сутки зарегистрировано 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее рост составил чуть больше четырех тысяч.
BFM.ru вчера в 07:25
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Общество

Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

REGNUM 17 апреля в 16:52
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