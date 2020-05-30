Коронавирус
REGNUMНа Кубани выявлено 80 новых носителей коронавируса, один человек умер
Краснодар, 31 мая 2020, 11:48 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском края за последние сутки, сообщил 31 мая региональный оперштаб.
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В Краснодарском крае выздоровели 68% заболевших коронавирусной инфекцией
Администрация Краснодарского края29 мая в 03:40
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Происшествия
В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана
В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
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Политика
В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении
На борту Crew Dragon компании Илона Маска находятся астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.
Говорит Москва 02:48
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Армия и оружие
В ЛНР не зафиксировали обстрелов за сутки со стороны силовиков
"За 29 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
РИА Новости вчера в 01:26
Происшествия
В Волгограде ищут женщину, бросившую маленького сына на улице
По данным ведомства, в субботу около 21:00 по местному времени в полицию обратилась жительница Волгограда и сообщила, что на улице к ней подошла незнакомая женщина и попросила присмотреть за ребенком, пока она сходит в магазин.
РИА Новости 03:05
Политика
Песков рассказал, как пройдет Парад Победы
Как сообщало ИА REGNUM, Парад Победы в Москве состоится 24 июня. На праздничные мероприятия приглашены главы стран СНГ.
REGNUM 06:53
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Происшествия
Юрист сообщил о задержаниях в ходе пикетов в защиту адвокатов в Москве
В Москве правоохранители задержали семь человек во время проведения пикетов против уголовного преследования адвокатов.
РБК 08:37
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Хоккей
Хоккеист Алексей Терещенко раскритиковал новый потолок зарплат в КХЛ
Хоккеист и заслуженный мастер спорта 39-летний Алексей Терещенко, пять раз становившийся чемпионом России, жестко раскритиковал введение нового порога заработных плат в КХЛ.
Дни24 07:47
Политика
Кравчук оценил отказ Украины от ядерного оружия в $250 млрд
Первый президент Украины Леонид Кравчук в авторской программе главного редактора издания «Гордон» Алеси Бацман заявил, что после подписания Будапештского меморандума Украина потеряла около $250 млрд.
РБК 09:06
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Наука
Оказалось, циклоны ускоряют глобальное потепление
Популярная механика 29 мая в 11:28
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ
Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
Общество
Бизнесмен Быков в СИЗО встревожился за демократию в России и написал Путину
Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, арестованный по обвинению в организации двойного убийства и находящийся в СИЗО, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
Lenta.ru 06:35
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Гаджеты
Apple начала продавать восстановленные iPhone XR
Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
MobiDevices 29 мая в 09:05
Происшествия
В Казани спасатели более 10 часов уговаривают парня слезть с дерева
Коммерсантъ Казань 05:47
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова заявила о своей трансгендерности
РИА Новости 08:19
Общество
Северную Корею накрыл мощный кризис из-за коронавируса
Северную Корею, одно из самых закрытых государств в мире, накрыл мощный экономический кризис из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:08
Космос
В «Роскосмосе» сообщили о планах испытания новых ракет в 2020 году
Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу лунную программу.
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Политика
Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост
Подписчики главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина обратили внимание на то, что он удалил свой твит, написанный накануне, с рассуждениями о величии Советского Союза.
Газета.Ru 06:35
Кино
Финальный сезон: в сети появился трейлер новых эпизодов «Атаки титанов»
Токио, 29 мая 2020, 18:30 — REGNUM В сети появился трейлер четвёртого сезона аниме-сериала «Атака титанов».
REGNUM 29 мая в 11:30
Шоу-бизнес
Почему дочь Леонида Якубовича не носит фамилию отца
НТВ вчера в 15:40
Футбол
Малафеев объявил об уходе из «Зенита»
Бывший вратарь «Зенита», а ныне спортивный менеджер сине-бело-голубых Вячеслав Малафеев объявил, что покидает клуб после 25 лет работы.
МР7.ру 08:33