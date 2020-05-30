Краснодар, 31 мая 2020, 11:48 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском края за последние сутки, сообщил 31 мая региональный оперштаб.

На Кубани выявлено 80 новых носителей коронавируса, один человек умер

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