Коронавирус
REGNUMНа Кубани выявлено 80 новых носителей коронавируса, один человек умер
Краснодар, 31 мая 2020, 11:48 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском края за последние сутки, сообщил 31 мая региональный оперштаб.
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В Краснодарском крае выздоровели 68% заболевших коронавирусной инфекцией
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