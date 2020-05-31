Коронавирус
REGNUMНа Кубани выявлено 80 новых носителей коронавируса, один человек умер
Краснодар, 31 мая 2020, 11:48 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском края за последние сутки, сообщил 31 мая региональный оперштаб.
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В Краснодарском крае выздоровели 68% заболевших коронавирусной инфекцией
Администрация Краснодарского края29 мая в 03:40
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Эксперты опровергли главные мифы о воде
Еще одним распространенным заблуждением является то, что человек состоит из воды на 70%.
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Фавро опубликовал отвергнутые эскизы малыша Йоды
Варианты ранних разработать опубликованы на официальном twitter-аккаунте Discussing Film.
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Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию.
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В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.
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В Калуге из-за разбушевавшейся непогоды попадали деревья.
Московский Комсомолец Калуга 10:24
Армия и оружие
Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синая
Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синайского полуострова в ходе нескольких операций, сообщил в воскресенье официальный представитель ВС Египта Тамер ар-Рифаи.
РИА Новости 06:39
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Армия и оружие
Украина провела успешные испытания ракеты «Нептун»
Украина провела испытательные пуски со своего нового комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", стрельбы прошли на полигоне "Алиби" в Одесской области.
Газета.Ru 05:05
Общество
МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Политика
Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией.
RT на русском 12:38
Религия
В Подмосковье разрешили ходить в храмы
Вести.Ru 12:15
Общество
Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
Газета.Ru 09:01
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Общество
FT сообщила о принуждении элиты КНДР к вливанию денег в экономику
Лидер КНДР Ким Чен Ын требует от представителей северокорейской элиты вливаний средств в бюджет страны, что поможет противостоять двойной угрозе, исходящей от пандемии коронавируса COVID-19 и международных санкций.
РБК 13:28
Футбол
Смолов выложил фото своего нового образа
РИА Новости вчера в 13:06
Общество
Пенсионеры начнут получать дополнительные выплаты с 1 июня
Новые денежные выплаты начнут получать многие российские пенсионеры с 1 июня.
Primpress.ru 12:00
Происшествия
Погибший в США Флойд и обвиняемый полицейский работали в одном клубе
По данным издания, 46-летний Флойд и 44-летний Чавен работали в одном латинском ночном клубе в Миннеаполисе.
РЕН ТВ вчера в 15:47
Футбол
«Зенит» стал самым прибыльным клубом России по итогам 2019 года
По итогам 2019 года петербургский "Зенит" сохранил лидерство среди российских футбольных клубов по размеру прибыли, сообщает "Интерфакс".
Московский Комсомолец вчера в 06:05
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
Футбол
Мауро Икарди подписал четырехлетний контракт с «ПСЖ»
РИА Новости 07:18
Космос
Роскосмос запланировал в 2020 году испытание двух новых ракет
Испытания двух новых ракет запланированы Роскосмосом в этом году.
МИР 24 05:30
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Общество
Все говорит о том, что губернатор откажется ослаблять режим. Но есть шансы на неожиданное решение
В субботу в Свердловской области выявили 261 заразившегося COVID-19, а в воскресенье — еще 265.
Екатеринбург Онлайн 06:41
Общество
Нарколог рассказал, что поможет бросить курить
Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить, - считает нарколог.
Вслух.Ру 01:19
Экономика
Правительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 28 мая в 07:48
Шоу-бизнес
3-летний сын Собчак прочитал стихотворение Лермонтова и умилил Сеть
38-летняя Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram видео, на кадрах которого ее 3-летний сын Платон читает стихотворение «Парус», авторства Михаила Лермонтова.
Летидор 12:36
Общество
Попова заявила о связи коронавируса со свертываемостью крови
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что совсем недавно стало понятно, что течение коронавируса может быть связано с нарушением свертываемости крови.
РИА Новости 11:20
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29