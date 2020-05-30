Коронавирус

REGNUMREGNUMНа Кубани выявлено 80 новых носителей коронавируса, один человек умер

Краснодар, 31 мая 2020, 11:48 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском края за последние сутки, сообщил 31 мая региональный оперштаб.
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В Краснодарском крае выздоровели 68% заболевших коронавирусной инфекцией

Администрация Краснодарского края29 мая в 03:40
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Политика

СМИ сообщили о причине желания Трампа пригласить Путина на саммит G7

Президент США Дональд Трамп намерен перенести саммит G7 на сентябрь и дополнительно пригласить туда лидеров еще четырех стран, в том числе – президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 04:03
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Космос

Роскосмос проведет испытания двух новых ракет в 2020 году

Роскосмос объявил о планах провести испытания двух новых ракет в 2020 году, проинформировали в пресс-службе госкорпорации.
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Гаджеты

Эксперты заявили об опасной фотографии, «убивающей» смартфон

Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который часто делится эксклюзивной информацией о последних событиях в индустрии гаджетов, предупредил на своей странице в Twitter об опасных обоях, появившихся в сети.
Профиль 03:36
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Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
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Футбол

«Локомотив» попрощался с Семиным

Газета.Ru 02:11
Космос

Запланированный на 2020 год первый запуск Ariane-6 не состоится

Европейское космическое агентство (ЕКА) считает, что в этом году невозможно будет осуществить первый запуск нового носителя Ariane-6.
ТАСС 28 мая в 16:27
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил в Twitter, какие земли, страна "полностью бесплатно" получила во время нахождения в составе Советского союза.
РИА Новости 05:27
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Шоу-бизнес

Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду

Вести.Ru 29 мая в 15:22
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Общество

Песков рассказал о своих симптомах коронавируса

Уже 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме.
BFM.ru 04:41
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Шоу-бизнес

Экс-солист «Отпетых мошенников» стал таксистом из-за безденежья

РИА Новости вчера в 19:33
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Политика

Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности

REGNUM 01:11
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Энергетика

Вассерман заявил, что Запад пытается повторить опыт по развалу СССР

"Сегодня успешный опыт по развалу повторяют", – отметил он.
РЕН ТВ 05:27
Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
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Общество

В России за сутки коронавирус обнаружили у 9268 человек

Отмечается, что число новых случаев впервые с 23 мая превысило девять тысяч.
62инфо 04:14
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Происшествия

В Москве неизвестные побили мужчину и забрали у него 12 млн рублей

Как установили полицейские, в 20:54 двое неизвестных брызнули гражданину в лицо из газового баллончика, побили его и похитили рюкзак.
RT на русском 04:47
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Происшествия

Полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против журналистов

В Миннеаполисе правоохранители распылили слезоточивый газ против работников СМИ после разгона акции протеста.
Газета.Ru 01:37
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Происшествия

В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана

В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
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Армия и оружие

Пушилин прокомментировал обострение ситуации в Донбассе

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о планах ликвидировать административные органы республик Донбасса.
Pravda.Ru 03:57
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Toyota начала продажи самого мощного Toyota RAV4 Prime

Компания Toyota объявила старт продаж гибридного вседорожника Toyota RAV4 в топовом исполнении Prime.
Новые автомобили вчера в 02:54
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Общество

Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.
Известия вчера в 19:08
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Здоровье

В Свердловской области нашли ещё 265 носителей коронавируса

REGNUM 04:19
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Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 29 мая в 17:16
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В США взорвался при испытаниях прототип корабля Starship Илона Маска

Профиль 29 мая в 16:56
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Футбол

«Реал» может остаться без летних трансферов

Marca сообщает, что мадридский "Реал" может остаться без усиления в летнее трансферное окно.
Sport.ru 01:29
Общество

Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
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Общество

Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 29 мая в 03:50
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Армия и оружие

На Украине провели испытания ракеты «Нептун»

На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском 01:59
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Политика

В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»

REGNUM вчера в 10:36
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Общество

МЧС: Число подтоплений в Подмосковье может вырасти

Для ликвидации последствий подтоплений привлечено 197 человек и 68 единиц техники, - сообщили сегодня в пресс-службе подмосковного главка МЧС по Московской области.
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