Коронавирус

REGNUMREGNUMНа Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня. В числе новых пациентов — восемь детей в возрасте от года и трёх месяцев до десяти лет.
Читать в источнике
Комментировать1,6K

Подробнее о событии

Коронавирусом на Кубани заболели 8 детей

Блокнот Краснодар04:29

На Кубани аппараты ИВЛ помогли 112 пациентам с COVID-19

ЮГ Times05:39

С начала пандемии аппараты ИВЛ в Краснодарском крае помогли 112 пациентам с коронавирусом

Администрация Краснодарского края03:51

На Кубани за сутки выявили 78 новых случаев коронавируса

Кубань 2404:01

Коронавирус на Кубани: достоверная информация на 13 июня

Россия.Кубань03:51

Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 13 июня 2020 года: заболели восемь детей, среди которых три ребенка до двух лет

КП - Кубань04:45

Напряжение растет: заболевших COVID-19 выявили сразу в 29 районах Кубани

РБК Краснодар04:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Происшествия

В Екатеринбурге произошла перестрелка на рынке

Конфликт между двумя мужчинами на рынке в Екатеринбурге перерос в перестрелку, один человек пострадал, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:18
3
Кино

Релиз фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесен

Киностудия Warner Bros. отказалась от своих планов - выпустить фантастический фильм "Довод", который снял режиссер Кристофер Нолан в середине июля 2020 года.
Kinonews.ru 01:25
2
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
2,7K
Армия и оружие

Саудовская Аравия сбила баллистическую ракету над Наджраном

Саудовская Аравия в субботу, 13 июня, посредством ПВО сбила запущенную ракету баллистического типа.
Актуальные Новости 11:22
2
Политика

Протестующие в Сиэтле провозгласили «независимость»

В городе Сиэтл штата Вашингтон полицейские бросили один из участков в районе Капитолийского холма, а протестующие провозгласили его, как свое государство.
Телеканал 360° 11 июня в 17:56
127
Происшествия

Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова

РИА Новости 09:39
2,9K
Политика

Угроза коронавируса: правительству Украины поручено выработать решения

Киев, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM Правительству Украины в связи с повышением числа случаев заражения коронавирусом в стране поручено выработать ряд решений.
REGNUM 10:30
Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
605
Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
440
Наука

Обнародованы новые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna обнародовала предварительные результаты испытания вакцины от COVID-19.
Lenta.ru 09:12
76
Политика

Чехия закрыла дело о «ввозе яда из России»

Служба безопасности и информации Чехии закрыла из-за неподтверждения искомой информации уголовное дело о доставке в страну яда рицин якобы российскими дипломатическими сотрудниками.
Газета.Ru 03:57
50
Общество

В Великобритании официально отметили день рождения Елизаветы II

В Великобритании отметили день рождения королевы Елизаветы II.
Газета Metro 10:38
Игры

Digital Foundry: версии The Last of Us Part II на PS4 и PS4 Pro почти идентичны

Evo-rus.com 10:46
Авто

Российских водителей ждёт ряд нововведений с 1 июля

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля.
Автоновости дня 02:50
46
Общество

МЧС предупредило москвичей об усилении ветра

Порывистый ветер ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшее время, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы городского и областного главков МЧС.
Газета.Ru 11:20
Шоу-бизнес

Ксения Собчак высмеяла Костюшкина, пережившего в детстве насилие

В своем интернет-шоу «Осторожно, новости!» в Youtube телеведущая Ксения Собчак неудачно пошутила, высмеяв Стаса Костюшкина, пережившего в детстве акт насилия.
Bimru.ru 10:55
4
Происшествия

В Петербурге умер студент, которого расстреляли на Невском проспекте

Студент СПбГУ, которого несколько дней назад расстрелял из травматического пистолета сотрудник фирмы на Невском проспекте, скончался.
Российская газета 11:23
102
Происшествия

На трассе в Китае взорвался бензовоз

В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
32
Единоборства

Магомедшарипов в августе подерется с Родригесом на турнире UFC

Советский спорт 03:05
Происшествия

112: перед записью извинений Ефремов вызвал частного нарколога

По информации источника канала, Ефремов планирует начать лечиться от зависимости.
Московский Комсомолец 10:18
4
Общество

Мурашко назвал маски важным элементом профилактики коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что соблюдение масочного режима, несмотря на снижение числа заразившихся коронавирусом и снятие режима самоизоляции, является важным элементом профилактики инфекции.
RT на русском 09:02
255
Общество

Росстат сообщил о сокращении числа заключенных в апреле браков на 40%

Количество браков, заключенных в апреле в РФ, сократилось на 40%, разводов - почти на 75% меньше, сообщил руководитель федеральной службы государственной статистики Павел Малков.
Интерфакс 09:43
15
Футбол

ЦСКА уступил «Арсеналу» в товарищеской игре

Тульский «Арсенал» победил ЦСКА в контрольном матче в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России.
RT на русском 11:24
Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП

Областная газета 04:22
6,8K
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
977
Политика

Посол России заявил об отсутствии позитивных сигналов от США по СНВ-3

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) остаётся единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений, его действие истекает в феврале 2021 года.
Парламентская газета 08:41
Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru вчера в 08:45
105
Экономика

Для индивидуальных предпринимателей уменьшат сумму налога по ПСН

Российское правительство одобрило законопроект Минфина РФ о расширении для индивидуальных предпринимателей возможности применения патентной системы налогообложения (ПСН) и предоставлении им права уменьшать сумму налога по ПСН на уплаченные страховые взносы, говорится на официальном сайте Минфина.
Kazanfirst.ru вчера в 06:05
9
Общество

Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре

Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».
РБК 06:51
248
Общество

Опубликована карта выхода регионов из самоизоляции

Интерактивная карта выхода субъектов РФ из режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, появилась на сайте оперштаба «Стопкоронавирус.рф».
BFM.ru вчера в 06:47
325
ещё по теме
Главное