Коронавирус

REGNUMREGNUMНа Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня. В числе новых пациентов — восемь детей в возрасте от года и трёх месяцев до десяти лет.
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На Кубани аппараты ИВЛ помогли 112 пациентам с COVID-19

ЮГ Times05:39

Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 13 июня 2020 года: заболели восемь детей, среди которых три ребенка до двух лет

КП - Кубань04:45

С начала пандемии аппараты ИВЛ в Краснодарском крае помогли 112 пациентам с коронавирусом

Администрация Краснодарского края03:51

На Кубани за сутки выявили 78 новых случаев коронавируса

Кубань 2404:01

Коронавирус на Кубани: достоверная информация на 13 июня

Россия.Кубань03:51

Коронавирусом на Кубани заболели 8 детей

Блокнот Краснодар04:29

Напряжение растет: заболевших COVID-19 выявили сразу в 29 районах Кубани

РБК Краснодар04:22
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
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Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

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Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова

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Происшествия

На рынке в Екатеринбурге произошла перестрелка

На рынке в Екатеринбурге ссора двух мужчин переросла в перестрелку.
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Общество

Правительство утвердило новые меры поддержки россиян

Правительство России утвердило новые меры поддержки жителей страны в период пандемии коронавирусной инфекции.
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Компания Honda представила обновлённую версию 7-местного кроссовера Honda BR-V.
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Общество

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Политика

Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы

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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии

Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
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«Начиная с 94-й церемонии вручения в 2022 году, категория «Лучший фильм» будет состоять из десяти номинантов, а не числа, которое меняется из года в год», — пояснили представители «Оскара».
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Футбол

ЦСКА проиграл «Арсеналу» в товарищеском футбольном матче

РБК 13:04
Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
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Гол Холанда на 95-й минуте принес «Боруссии Д» победу над «Фортуной»

Игра завершилась со счетом 1:0, победный гол на 95-й минуте забил Эрлинг Холанд, вышедший на замену на 61-й минуте.
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ДТП с участием артиста Михаила Ефремова стало страшным горем для обеих семей, но нужно перестать называть его убийцей, заявил российский журналист и политолог Михаил Леонтьев.
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Президент Владимир Путин лишил должностей замглавы Минюста РФ Дениса Новака и заместителя председателя Следственного комитета РФ Илью Лазутова.
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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

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Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
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Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada

Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
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ГП «Антонов» было раскритиковано за отказ закупать детали через Boeing

Предприятие «Антонов» было подвергнуто критике за отказ закупать детали российского производства через корпорацию Boeing, 12 июня сообщает украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express.
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Индийский МИД выразил ноту протеста Непалу

Официальный представитель МИД Индии заявил о необоснованном решении Непала изменить карту страны с включением в неё индийских территорий.
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В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными

Международный уголовный суд (МУС) отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести санкционные меры.
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Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках

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Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете

Президент США Дональд Трамп заявил, что новейшие гиперзвуковые ракеты США с расстояния 1600 километров смогут поразить цель диаметром около 70 сантиметров.
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В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
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Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий

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Депутат Европарламента: из-за присутствия Турции в Ливии не удастся достичь мира

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