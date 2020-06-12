Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня. В числе новых пациентов — восемь детей в возрасте от года и трёх месяцев до десяти лет.

На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом

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