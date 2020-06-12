Коронавирус

REGNUMREGNUMНа Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня. В числе новых пациентов — восемь детей в возрасте от года и трёх месяцев до десяти лет.
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Напряжение растет: заболевших COVID-19 выявили сразу в 29 районах Кубани

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Воздух на МКС временно разделили для поиска источника бензола

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Два человека погибли при жесткой посадке самолета в Самарской области

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900 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
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В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

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Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

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Общество

Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых

Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
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Новые правила пособий для безработных вступили в силу

Для всех потерявших работу после 1 марта, как известно, ранее было сделано исключение из общих правил: с апреля по июнь они вне зависимости от утраченного заработка и стажа получают по 12130 рублей в месяц, то есть сумму, равную МРОТ.
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В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится функция быстрого поиска сообщения в чатах по дате.
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Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из калининградского роддома №4, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает в пятницу, 12 июня, пресс-служба ведомства.
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Общество

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Утром 13 июня управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 63 новых случаях заболевания коронавирусной инфекции в регионе.
Владимирские ведомости 02:52
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
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Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
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Адвокат оценила видеообращение Ефремова с точки зрения закона

Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве актер Михаил Ефремов через видеообращение извинился перед родственниками погибшего.
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Республиканцы призвали США ужесточить санкции против РФ

Авторы предлагают ввести вторичные санкции в отношении российских нефтегазовых проектов, суверенного долга РФ, а также поддерживающих Россию организаций в других странах.
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Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
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Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ

В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
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Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании

Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
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Происшествия

Машина скорой помощи сгорела на территории горбольницы во Владимире

Автомобиль скорой помощи, доставлявший пациента в городскую клиническую больницу во Владимире, загорелся при въезде на ее территорию ночью 13 июня.
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Общество

Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь

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Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
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Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП

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Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре

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В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина

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