Коронавирус
REGNUMНа Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня. В числе новых пациентов — восемь детей в возрасте от года и трёх месяцев до десяти лет.
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С начала пандемии аппараты ИВЛ в Краснодарском крае помогли 112 пациентам с коронавирусом
Администрация Краснодарского края03:51
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Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47
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Новые правила пособий для безработных вступили в силу
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Московский Комсомолец вчера в 10:13
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
В WhatsApp появится функция быстрого поиска сообщения в чатах по дате.
Клопс вчера в 07:36
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Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из калининградского роддома №4, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает в пятницу, 12 июня, пресс-служба ведомства.
Известия 00:16
Общество
Во Владимирской области выявили 63 новых случая коронавируса
Утром 13 июня управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 63 новых случаях заболевания коронавирусной инфекции в регионе.
Владимирские ведомости 02:52
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
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Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель
Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 05:21
Происшествия
Адвокат оценила видеообращение Ефремова с точки зрения закона
Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве актер Михаил Ефремов через видеообращение извинился перед родственниками погибшего.
Народные новости 05:10
Политика
Республиканцы призвали США ужесточить санкции против РФ
Авторы предлагают ввести вторичные санкции в отношении российских нефтегазовых проектов, суверенного долга РФ, а также поддерживающих Россию организаций в других странах.
ИжевскИнфо.РУ 11 июня в 01:31
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ
В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия вчера в 18:16
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Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
Piter.tv 11 июня в 03:19
Происшествия
Машина скорой помощи сгорела на территории горбольницы во Владимире
Автомобиль скорой помощи, доставлявший пациента в городскую клиническую больницу во Владимире, загорелся при въезде на ее территорию ночью 13 июня.
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Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
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Общество
Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости 11 июня в 12:29
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Дочь актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, обратилась к родным погибшего в аварии человек.
Свободная Пресса вчера в 20:52
Общество
Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре
Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
РБК 05:30
Авто
В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan
Оправдать наименование серии (Technology) должны информационно-развлекательный комплекс с mp3, USB, Bluetooth и 4 динамиками, многофункциональное рулевое колесо с кнопками, как правило, предлагающиеся во флагманских вариациях Logan.
CarsWeek.ru вчера в 01:45
Политика
В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Эллиот Энгель представил в пятницу резолюцию, которая призывает ужесточить санкции в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина, мотивируя это тем, что его структуры якобы продолжают вмешиваться во внутренние дела США.
РИА Новости вчера в 19:33
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Наташа Королева призналась, что Зеленский поправлял ей юбку
Певица Наташа Королева рассказала о почти интимном моменте в ее карьере – однажды нынешний президент Украины Владимир Зеленский поправил ей юбку.
Свободная Пресса вчера в 21:57