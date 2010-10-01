Общество
Кубань 24На Кубани за сутки выявили 96 новых случаев коронавируса
На первом месте находится Москва, там суточный прирост составил 694 человека. Как писал интернет-портал «Кубань 24», за минувшие выходные в Краснодарском крае зарегистрировали 186 новых случаев заражения коронавирусом. Самое большое число заболевших в Краснодаре — выявили COVID-19 у 70 человек.
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На Кубани за сутки выявлено 96 новых заболевших коронавирусной инфекцией
Коммерсантъ Ростов-на-Дону03:48
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Общество
Чемпион мира по биатлону Шипулин заразился коронавирусом
В 2019 году господин Шипулин стал депутатом Госдумы.
Коммерсантъ 04:39
Общество
Экс-замгоссекретаря Совбеза Белоруссии приговорён к 12 годам колонии
Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
RT на русском 04:25
Общество
В СК предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Правоохранительные органы разработали проект статьи Уголовного кодекса о налоговом мошенничестве.
РБК 00:43
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.
РИА Новости 03:41
Транспорт
Трасса «Таврида» в Крыму может быть сдана досрочно
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин высоко оценил качество выполненных работ на седьмом участке трассы "Таврида" в Крыму, который готов на 95%, и выразил надежду на досрочную сдачу трассы в эксплуатацию.
РИА Новости 04:29
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Армия и оружие
Украина подтвердила введение режима прекращения огня в Донбассе
Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев подписал приказ о введении режима прекращения огня в Донбассе с 27 июля.
Дождь 04:54
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Причиной смерти трехлетнего мальчика Мусы в симферопольской Строгановке стало утопление.
Российская газета вчера в 12:22
Происшествия
Новосибирский суд отправил под стражу алтайского депутата
Новосибирск, 27 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Новосибирске по решению суда под стражу отправлен депутат Законодательного собрания Алтайского края Всеволод К. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере».
REGNUM 03:39
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Известный российский телеведущий Леонид Якубович опроверг слухи о своем уходе из капитал-шоу "Поле чудес".
Piter.tv 00:45
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах
Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны при борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 04:50
Происшествия
Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям
Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:41
Общество
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Экономика
Москва приняла решение не проводить кадастровую оценку в 2020 году
В кадастровой оценке 2020 года, которая оценивает стоимость недвижимости на 1 января текущего года, невозможно учесть влияние пандемии COVID-19, пояснил решение не проводить данную оценку столичный мэр.
РБК 05:02
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Экономика
Обзор рынков акций на неделю с 20 по 24 июля 2020 года. Интерес к золоту поддерживается напряжённостью между США и КНР, а также программами стимулирования
Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 3224,73 п. до 3215,63 п. Тема COVID-19 остаётся с рынками, но к ней добавился рост напряжённости в отношениях США и Китая.
Глас Народа 02:20
Политика
Лукашенко подчеркнул важность уборочной кампании в Белоруссии
РИА Новости 04:10
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Политика
FT сообщила об утрате Россией статуса сильнейшего соперника США
За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, эту роль теперь играет Китай, пишет Financial Times (FT).
РБК 04:39
Политика
Зеленского предложили заменить голограммой из-за несчастных случаев
Автор инициативы предложил вместо официальных визитов привозить на встречи голограмму Зеленского или транслировать его выступления по смартфону.
Lenta.ru 01:42
Армия и оружие
Контрактник ВС Армении погиб на границе с Азербайджаном
Коммерсантъ 04:29
Экономика
Свое будущее IT-гиганты теперь связывают с Индией
Свое будущее IT-гиганты теперь связывают с Индией За несколько месяцев крупнейший поставщик цифровых услуг в Индии, компания Jio Platforms, привлекла $20 млрд от зарубежных инвесторов.
Коммерсантъ вчера в 09:15
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Здоровье
Великобритания запустила программу по борьбе с ожирением
Великобритания запустила программу по борьбе с ожирением, пишет пресс-служба правительства.
Газета.Ru 05:00
Здоровье
Минздрав опроверг слухи, что компьютерную томографию и тесты делают «через раз»
Дмитрий Попов заверил, что тестов в Алтайском крае делают даже больше, чем требуется, а компьютерную томографию делают всем, кто в этом действительно нуждается.
Толк 04:06
Общество
Китайский самолёт-афибию AG600 «Цзилун» впервые испытали на море
Пекин, 26 июля 2020, 15:15 — REGNUM Китайский гидросамолёт AG600 «Цзилун» впервые в рамках испытательной программы совершил посадку в море 26 июля, сообщает газета China Daily.
REGNUM вчера в 08:15