На первом месте находится Москва, там суточный прирост составил 694 человека. Как писал интернет-портал «Кубань 24», за минувшие выходные в Краснодарском крае зарегистрировали 186 новых случаев заражения коронавирусом. Самое большое число заболевших в Краснодаре — выявили COVID-19 у 70 человек.

На Кубани за сутки выявили 96 новых случаев коронавируса

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