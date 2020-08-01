Общее число заболевших COVID-19 возросло до 8 472 В Краснодарском крае за сутки зафиксировано 107 случаев заболевания коронавирусом. Среди инфицированных 59 женщин и 48 мужчин в возрасте от четырех месяцев до 88 лет, сообщает оперштаб. В Краснодаре заболело 53 человека, в Сочи — 10.

На Кубани за сутки выявлено 107 заболевших коронавирусом

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