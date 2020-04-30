Краснодар, 1 мая 2020, 11:01 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщил 1 мая региональный оперштаб. Самому младшему пациенту среди новых заражённых — один год, самому старшему — 90 лет.

На Кубани за сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 66 человек

Общество Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса «При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве. 381

Общество ОГЭ для 9-классников могут отменить В Министерстве просвещения обсуждают вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для 9-классников. 7

Гаджеты Intel анонсировала разработку «непонятного» огромного процессора Внешне «огромный процессор» не имеет сходства с привычными GPU, но не исключено, что в данном случае Intel анонсировала прототип из проекта Ponte Vecchio.

Общество В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан. 26

Здоровье В Роспотребнадзоре назвали условия для проведения теста на коронавирус В ведомстве подчеркнули, что тест на коронавирус необходимо сдать лицам старше 65 лет при наличии кашля, одышки, повышенной температуры тела, а также другим гражданам с указанными симптомами при условии контакта с инфицированным или развитии пневмонии. 3

Общество Проценко назвал причину для всплеска эпидемии коронавируса Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, при каком условии может случиться всплеск зараженных коронавирусом. 40

Происшествия Под Белгородом поезд сошел с рельсов На станции Старый Оскол в Белгородской области в рельсов сошел пассажирский поезд. 5

Общество Германия намерена отклонить заявку Nord Stream по «Северном потоку-2» Федеральное сетевое агентство Германии намерено отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС. 123

Общество Попова допустила ужесточение режима самоизоляции Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер, передает ТАСС слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой. 711

Общество На рынке смартфонов зафиксировано рекордное падение поставок Вашингтон, 1 мая 2020, 16:08 — REGNUM Глобальные поставки смартфонов в первом квартале 2020 года упали на 11,7% в годовом исчислении, сообщает пресс-служба исследовательской компании International Data Corporation (IDC). 1

Политика Медведев пожелал заразившемуся коронавирусом Мишустину выздоровления Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления. 805

Политика Умер вице-премьер Крыма Павел Королев Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова. 858

Происшествия В Новосибирске скончался пациент с коронавирусом Новосибирск, 1 мая 2020, 15:49 — REGNUM В Новосибирской области официально подтверждена смерть ещё одного пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб. 1

Общество В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян. 202