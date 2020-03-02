с чего всё началось

В Краснодарском крае правоохранители раскрыли и задержали преступное сообщество, полностью состоящее из местных полицейских.

Политика В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Энергетика Нефть марки Brent подорожала на 3,16% Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в понедельник, 2 марта, подорожал до $51,29 за баррель — на 3,16%.

Экономика Банки в России ограничили выдачу кредитных карт Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.

Общество Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.

Биатлон Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.

Общество Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.

Армия и оружие Авианосец США вошел в Средиземное море В Средиземное море вошла авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower, пишет «Интерфакс».

Политика Пушков назвал мудрым лишение Украины ядерного оружия Решение об изъятии у Украины ядерного оружия в начале 90-х годов XX века является очень мудрым, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.